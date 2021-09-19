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понедельник, 20 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 20 сентября: кому нельзя стричь и красить волосы

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Гороскоп на 20 сентября: кому нельзя стричь и красить волосы
В этот понедельник желательно меньше говорить и больше делать. Фото: pixabay.com

20 сентября любимые захотят ярких впечатлений и веселых развлечений. Вы не будете иметь соответствующего настроения. Не запрещайте милым провести вечер в группе друзей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день всепрощения, - говорит астролог. - Помогайте окружающим. Не стоит давать искренних обещаний. Слова не будут вдохновлять людей. Они будут больше доверять практическим результатам. Поэтому в этот понедельник желательно меньше говорить и больше делать. После обеда следите за рулем и при работе с электроприборами. Повышается аварийная опасность. Не отказывайте себе во вкусной еде. Стричь и красить волосы нельзя Овнам, Львам и Девам. К парикмахеру запишитесь в выходные".

Овен

Следите при осуществлении торговых операций. Проверяйте правильность оформления сопроводительной документации. Ошибки в документах будут стоить дорого.

Телец

Ваш счет не пополнится. На все необходимое имеющегося капитала хватит. Самое время для приобретения мебели и реконструкции жилья. Можно вкладывать деньги в недвижимость.

Близнецы

Больших денежных поступлений не будет. Ожидаемые средства поступят вовремя. Хозяйничайте экономно. Вечером следите за вещами. Остерегайтесь воров.

Рак

Придется делать выбор между приобретением необходимого и желаемого. Близкие люди могут предложить вам свою материальную поддержку. Не стоит отказываться.

Лев

Заработать весомую сумму будет непросто. Наступил период оттока средств. Не допускайте хаотических расходов. Деньги любят расчет.

Дева

Финансовых ограничений не будет. Можно осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать авто. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

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Весы

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары.

Скорпион

В вашем распоряжении ограничена сумма. И ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер.

Стрелец

Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от авантюрных предложений. В финансовых вопросах доверия не уместно. Вас могут обмануть.

Козерог

Материальное положение не изменится. Руководствуйтесь практическими соображениями, когда совершаете покупки. Не время для приобретения украшений.

Водолей

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировки. Вечером возможна неожиданная прибыль.

Рыбы

Более прибыльной будет вторая половина дня. Задержитесь на работе. Могут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Астролог дала подробный прогноз на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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