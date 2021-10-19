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среда, 20 октября 2021 07:00

Гороскоп на 20 октября: для кого среда станет самым счастливым днем месяца

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Гороскоп на 20 октября: для кого среда станет самым счастливым днем месяца
Стоит раньше просыпаться. Тогда день начнется спокойно. Фото: pixabay.com

20 октября - день повышенной солнечной активности. Люди будут спешить, поэтому начнут ошибаться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - Многим не хватит терпения. Поэтому в очередях и в транспорте будут возникать ссоры. Не нарушайте правила дорожного движения. Относительно спокойным будет утро. Поэтому стоит раньше просыпаться. Тогда день начнется спокойно. Для Козерогов и Рыб среда станет самым счастливым днем месяца".

Овен

Обещанные деньги не дойдут до вас в полном объеме. Часть заработанного может быть взыскана в виде штрафов или комиссионных. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Телец

Подождите с принятием решения о смене места работы. Вы не получите там обещанного заработка. Еще раз уточните детали.

Близнецы

Давление внешних обстоятельств заставит вас переплачивать за предоставленные услуги. По возможности отложите оформление имущественного документации. Не спешите с принятием решений.

Рак

Сэкономить некоторую сумму не удастся. Соблазн приобрести что-то новенькое будет слишком большой. Бодрствуйте у палаток частной торговли. Вам могут продать некачественный товар.

Лев

Вскоре вам понадобится немалая сумма денег. Заработанные в этот день финансы желательно сэкономить. Вовремя рассчитывайтесь с долгами за коммунальные услуги.

Дева

Сведите расходы до необходимого минимума. Наблюдайте за изменениями на рынке. Согласно откорректируйте свои планы.

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Весы

Желаемого роста уровня доходов пока не прогнозируется. Однако заработок будет поступать вовремя. На все необходимое денег хватит.

Скорпион

Не ищите возможности быстро заработать большие деньги. Потеряете больше. Держитесь за надежный источник доходов. Даже если сейчас вас не устраивает заработок.

Стрелец

Денег мало. Растут расходы на детей. Родители потребуют вашей материальной помощи. Делать покупки в этот день не следует.

Козерог

Дефицита средств не будет. Во время проведения финансовых операций не обращайтесь к услугам посредников. Они не будут заботиться о вашем прибыль.

Водолей

Дела будут идти своим ходом. Средств хватает на обеспечение привычного образа жизни. Кто-то из должников может вернуть вам деньги.

Рыбы

Ждите весомой прибыли. Подумайте над выгодным распределением денег. Не вкладывайте сразу все средства в новый проект.

Астролог рассказала, почему эта неделя такая особенная.

Автор: Gazeta.ua
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20
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