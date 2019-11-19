Гороскоп на 20 ноября: какие дела пойдут лучше всего

. Не стоит обращаться с жалобами к начальству. Навредите своей карьере. Фото: stb.ua

20 ноября в людей будет плохо держаться язык за зубами. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Старайтесь не входить в азарт во время разговоров. Сгоряча можете наговорить лишнего, - говорит астролог. - Потом будете чувствовать себя неудобно. Лучше проведите день в библиотеке или на интеллектуальных занятиях. Начинайте изучение иностранных языков. Лучше пойдут учебные курсы. Овладевайте работой на компьютере. Повышайте квалификацию. Не стоит обращаться с жалобами к начальству. Навредите своей карьере".

Овен

Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу. Вы с милыми станете ближе друг к другу.

Телец

Часть ожидаемых денег задержится. Подождите с приобретением компьютеров и средств связи. За хлопотами вы не будете замечать ухаживания любимых. Будьте внимательнее к ним.

Близнецы

Потребности будут значительно превышать возможности. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Рак

Впереди непростой финансовый период. Позаботьтесь о защите существующего капитала. Не берите на себя дополнительных материальных обязанностей.

Лев

Ради улучшения материального положения в будущем стоит пойти на дополнительные расходы сейчас. Внимательно просчитывайте свои экономические перспективы. Есть опасность попасть в любовный треугольник. Не давайте обещаний двум партнерам. Сделайте выбор.

Дева

Заключайте сделки по финансовым вопросам. Не медлите с принятием решений по распределению существующих средств. Нагрузка на ваш кошелек растет. Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи не удастся.

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Весы

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте вечером. Займитесь оформлением наследства. Пренебрежительное отношение к партнерам может оттолкнуть их от вас.

Скорпион

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые расходы. Лучшее время для личной переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой весточки. Позвоните старшим членам семьи.

Стрелец

Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Неудачное время для приобретения бытовой техники.

Козерог

Возлагать большие надежды на этот день бесполезно. Ожидается невысокий уровень заработка. Однако надежный. Уменьшать расходы не придется.

Водолей

День пройдет в обычных заботах. Вечером ждите прихода желанных гостей. Они принесут хорошие новости.

Рыбы

Ждите перспективные финансовые предложения. Впоследствии благодаря им уровень доходов значительно повыситься. Но в этот день заработки будут скромными.

Неделя с 18 по 24 ноября - это время больших перемен. Астролог предупредила, что можно, а чего не стоит делать в эти дни.