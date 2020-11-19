Гороскоп на 20 ноября: что хорошего принесет этот день украинцам

Появление бывших возлюбленных поставит вас в неловкое положение. Фото: pixabay.com

20 ноября новые знакомые станут вашими друзьями. Однако среди них не будет будущего партнера. Не теряйте существующие отношения ради новых. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут переноситься деловые совещания и судебные заседания, откладываться презентации, - говорит астролог. - Своевременно не будут подвозиться необходимые товары и материалы. В основном эти задержки будут иметь положительные последствия. Что ни делается - к лучшему. Дополнительный пересмотр дел поможет вовремя выявить слабые места в них. Слишком самоуверенных подведет их высокомерие. Появление бывших возлюбленных поставит вас в неловкое положение. Пятница принесет украинцам несколько выгодных предложений. Не воспользуются ими только ленивые. Деньги будут идти в ваш кошелек, а любимые товары получите по выгодной цене. Не игнорируйте акций и распродаж".

Овен

Обменные операции и финансовые поручения следует перенести на следующую неделю. Займитесь уплатой срочных счетов. Не одалживайте людям деньги.

Телец

Наблюдайте за изменением ситуации на рынке. Не вкладывайте деньги в новые проекты. Вам может понадобиться дополнительный капитал на реорганизацию бизнеса.

Близнецы

Очередной раз вырастут ежедневные расходы. Соответствующих денежных поступлений не будет. Не отказывайтесь от предложенной материальной поддержки.

Рак

Потребует пересмотра ваша финансовая политика. Рассчитайте денежный баланс. Найдите источники неконтролируемого оттока средств.

Лев

Ожидается удачный день. Большинство выплат и перерасчетов планируйте на вечер. Примите участие в благотворительной акции.

Дева

Дела идут хорошо. Статьи доходов и расходов разумно сбалансированы. Подумайте о расширении бизнеса. Но с практическим воплощением задуманного подождите еще неделю.

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Весы

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Не пропустите возможности заработать больше денег. Экономьте свои доходы.

Скорпион

Вы получите ожидаемое вознаграждение за свою работу. В конце дня поступят деньги. Отдавайте предпочтение безналичным расчетам.

Стрелец

Только лень может помешать вам заработать в этот день хорошие деньги. Операции купли-продажи завершатся выгодно для вас. Побалуйте себя вкусненьким.

Козерог

Активно беритесь за решение финансовых проблем. В этот день дела можно будет сдвинуть с места. Старайтесь тратить не все заработанные деньги.

Водолей

Не стоит рассчитывать дальние финансовые перспективы. Ситуация далека от стабильной. Вложите средства в ремонт сантехники.

Рыбы

Планируйте поход по магазинам на вечернее время. В этот день не будет выгодных денежных предложений. Не берите на себя лишних финансовых обязательств.

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