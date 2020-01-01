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четверг, 02 января 2020 07:00

Гороскоп на 2 января: как избежать неприятностей в этот день

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Гороскоп на 2 января: как избежать неприятностей в этот день
Не пропускайте тренировок. В этот день вы можете превзойти свои достижения. Фото: astrozodiac.net

2 января осуществлению ваших замыслов может препятствовать чрезмерная поспешность. Сумейте оставаться последовательными в поступках и словах. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не распыляйте свое внимание на необычные интересные новинки. Цените не оригинальность идеи, а ее практичность, - говорит астролог. - Не пропускайте тренировок. В этот день вы можете превзойти свои достижения. Крайне неудачный день для осуществления финансовых операций. Чтобы избежать неприятностей этого дня, старайтесь без крайней необходимости не тратить денег".

Овен

Не ставьте близких в неудобное положение. Предупреждайте о своих планах заранее. Цените их права и желания.

Телец

Денег хватает на оплату текущих счетов. Выигрышей и премиальных не ожидается. Не покупайте товары в рассрочку.

Близнецы

Живите одним днем. Не пытайтесь предугадать ход финансовых дел на несколько недель вперед. На следующий день ситуация изменится.

Рак

Увеличение доходов качественно не повлияет на вашу экономику. Заработанных денег едва хватает на покрытие расходов. Не гонитесь за сверхприбылями.

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Лев

Не говорите о личном с друзьями. Вашим партнерам не понравится это. Берегите доверительные отношения.

Дева

Старайтесь решать недоразумения сразу. Не стоит обижаться на неуместны поступки близких. Извините им.

Весы

Неудачные высказывания в адрес знакомых могут навредить хорошим отношениям между вами. Не берите участия в спорах.

Скорпион

Не самый лучший день для улучшения материального положения. Следите за качеством купленных товаров. Отложите приобретение одежды и обуви.

Стрелец

Пора переходить на новый уровень отношений с любимыми. Интимная близость принесет массу ярких впечатлений.

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Козерог

Планируйте расширения своей финансовой деятельности. Вы можете выйти на новый уровень материального обеспечения. Но действовать начните в начале новой недели.

Водолей

Партнеры могут активно насаждать вам собственный образ жизни. Не идите против своих интересов и предпочтений. Ищите компромиссов.

Рыбы

Поиски ярких впечатлений завершатся неудачно. Новые избранники быстро потеряют интерес к вам. Оставайтесь вечером дома.

Астролог рассказала, чем порадует первая неделя 2020 года.

Автор: Gazeta.ua
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