Гороскоп на 2 сентября: какие знаки ждет особая награда

2 сентября берегитесь простуды. Она может дать осложнения. Не затягивайте с лечением. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Воздержитесь от жирных блюд, - говорит астролог. - Участятся пищевые отравления. Будьте осторожны во время еды на пляже. Берегитесь несвежей рыбы и креветок. Будьте осторожны на воде. Могут возникать судороги. Берегитесь уличных собак и котов. Они могут наносить серьезные телесные повреждения. Этот день отблагодарит терпеливых. Вознаграждение ждет щедрых. Добро вернется сторицей к Ракам, Весам и Рыбам".
Овен
Увлажняйте воздух в рабочем помещении. Чрезмерная сухость будет вызывать сухой кашель.
Телец
Хорошее время для коррекции зрения. Запишитесь к окулисту. Подбирайте очки. Не желательно оперативное вмешательство.
Близнецы
Повышается плодовитость организма. Самое время подумать о пополнении. Избегайте нежелательной беременности.
Рак
Не стоит слишком много времени находиться под открытым солнцем. В этот день кожа особенно чувствительна к ультрафиолетовому излучению.
Лев
Уменьшайте холестерин в крови. Избегайте закупорки сосудов. Стимулируйте нормальное кровообращение.
Дева
Ухудшается кровоснабжение мозга. Сложно будет сосредоточиться на умственной работе. Отдайте предпочтение физической работе.
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Весы
Ослабевают защитные силы организма. Поддержите иммунную систему. Есть опасность простуды или гриппа.
Скорпион
Напомнят о себе воспалительные процессы органов системы пищеварения. Откажитесь от острых блюд. Перейдите на диетическое питание.
Стрелец
Ухудшается состояние больных бронхитом. Усиливается образование слизи в дыхательных путях. Способствуйте выделению мокроты. Пейте теплые напитки.
Козерог
Повышается риск инфекционных заболеваний. Уделяйте больше внимания личной гигиене. Проверяйте качество пищевых продуктов.
Водолей
Ускоряется процесс образования камней и песка в мочегонных путях. Следите за качеством питьевой воды. Попейте мочегонные препараты.
Рыбы
Будет возникать одышка во время длительных прогулок. Больным с сердечной недостаточностью следует внимательно следить за самочувствием. Возможны осложнения.
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