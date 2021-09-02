Гороскоп на 2 сентября: какие знаки ждет особая награда

Берегитесь уличных собак и котов. Они могут наносить серьезные телесные повреждения. Фото: pixabay.com

2 сентября берегитесь простуды. Она может дать осложнения. Не затягивайте с лечением. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Воздержитесь от жирных блюд, - говорит астролог. - Участятся пищевые отравления. Будьте осторожны во время еды на пляже. Берегитесь несвежей рыбы и креветок. Будьте осторожны на воде. Могут возникать судороги. Берегитесь уличных собак и котов. Они могут наносить серьезные телесные повреждения. Этот день отблагодарит терпеливых. Вознаграждение ждет щедрых. Добро вернется сторицей к Ракам, Весам и Рыбам".

Овен

Увлажняйте воздух в рабочем помещении. Чрезмерная сухость будет вызывать сухой кашель.

Телец

Хорошее время для коррекции зрения. Запишитесь к окулисту. Подбирайте очки. Не желательно оперативное вмешательство.

Близнецы

Повышается плодовитость организма. Самое время подумать о пополнении. Избегайте нежелательной беременности.

Рак

Не стоит слишком много времени находиться под открытым солнцем. В этот день кожа особенно чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

Лев

Уменьшайте холестерин в крови. Избегайте закупорки сосудов. Стимулируйте нормальное кровообращение.

Дева

Ухудшается кровоснабжение мозга. Сложно будет сосредоточиться на умственной работе. Отдайте предпочтение физической работе.

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Весы

Ослабевают защитные силы организма. Поддержите иммунную систему. Есть опасность простуды или гриппа.

Скорпион

Напомнят о себе воспалительные процессы органов системы пищеварения. Откажитесь от острых блюд. Перейдите на диетическое питание.

Стрелец

Ухудшается состояние больных бронхитом. Усиливается образование слизи в дыхательных путях. Способствуйте выделению мокроты. Пейте теплые напитки.

Козерог

Повышается риск инфекционных заболеваний. Уделяйте больше внимания личной гигиене. Проверяйте качество пищевых продуктов.

Водолей

Ускоряется процесс образования камней и песка в мочегонных путях. Следите за качеством питьевой воды. Попейте мочегонные препараты.

Рыбы

Будет возникать одышка во время длительных прогулок. Больным с сердечной недостаточностью следует внимательно следить за самочувствием. Возможны осложнения.

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