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воскресенье, 02 мая 2021 07:00

Гороскоп на 2 мая: чем порадует один из лучших дней в году

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Гороскоп на 2 мая: чем порадует один из лучших дней в году
Это лучший день в году, когда стоит собраться с семьей и вспомнить о тех, кто по разным причинам оказался сейчас далеко от дома. Фото: pixabay.com

2 мая - день радости и подъема. Обнимите любимых, соберитесь за обеденным столом с детьми и родителями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Все вокруг будут казаться эгоистами, которые привыкли, что мир крутится вокруг них, - говорит астролог. - Но сейчас не стоит выяснять отношения. Будьте искренними и терпеливыми. Это лучший день в году, когда стоит собраться с семьей и вспомнить о тех, кто по разным причинам оказался сейчас далеко от дома. Не переедайте. Следите за давлением и самочувствием".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будьте внимательны к родным. Не вскрывайте их тайн. Совет давайте, когда вас об этом просят. Хозяйничайте на огороде и даче.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Для поиска партнера эту неделя неблагоприятная. Наживете себе врага. Добавьте в рацион больше кисло-молочных продуктов и фруктов.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не пытайтесь стать авторитетным за счет других. Лучше всего дела пойдут после вторника. Пересмотрите список задач на весну.

Рак (22 июня - 22 июля)

Покупку авто лучше отложить. Не стоит менять место жительства и принимать решения за всю семью. Советуйтесь с любимыми, прислушивайтесь к желаниям детей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Деньги будут поступать вовремя. Главное - правильно их распределить. То, что еще хорошо удавалось вчера, вдруг начнет буксовать.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Сделайте что-то полезное для родных, больше времени проведите с детьми. Их это порадует.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Увеличатся расходы на транспорт. Придется ремонтировать авто, менять шины. Не обсуждайте с коллегами проблем ваших друзей, любимых и детей.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Подбор персонала даст больше хлопот, чем пользы. Установите во дворе качели или песочницу. Это осчастливит внуков.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Устанете идти против течения. За единоличные решения в семье и коллективе придется заплатить одиночеством. От вас отвернутся те, кто доверял и поддерживал много лет.

Козерог (22 декабря -20 января)

Все сходить с рук. Будете довольны собой и результатами работы. В новом коллективе начнете чувствовать себя, как рыба в воде.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Кто-то из коллег может заболеть или уйти в отпуск. Не отказывайтесь от дополнительных обязанностей. Руководство будет радоваться вашими успехами.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не одалживайте денег, следите за кошельком. У тех, кто переболел коронавирус, может появиться одышка.

Астролог рассказала, чем и кого порадуют выходные.

Автор: Gazeta.ua
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