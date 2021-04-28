Гороскоп на 2 мая: чем порадует один из лучших дней в году

2 мая - день радости и подъема. Обнимите любимых, соберитесь за обеденным столом с детьми и родителями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Все вокруг будут казаться эгоистами, которые привыкли, что мир крутится вокруг них, - говорит астролог. - Но сейчас не стоит выяснять отношения. Будьте искренними и терпеливыми. Это лучший день в году, когда стоит собраться с семьей и вспомнить о тех, кто по разным причинам оказался сейчас далеко от дома. Не переедайте. Следите за давлением и самочувствием".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте внимательны к родным. Не вскрывайте их тайн. Совет давайте, когда вас об этом просят. Хозяйничайте на огороде и даче.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Для поиска партнера эту неделя неблагоприятная. Наживете себе врага. Добавьте в рацион больше кисло-молочных продуктов и фруктов.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Не пытайтесь стать авторитетным за счет других. Лучше всего дела пойдут после вторника. Пересмотрите список задач на весну.
Рак (22 июня - 22 июля)
Покупку авто лучше отложить. Не стоит менять место жительства и принимать решения за всю семью. Советуйтесь с любимыми, прислушивайтесь к желаниям детей.
Лев (23 июля - 23 августа)
Деньги будут поступать вовремя. Главное - правильно их распределить. То, что еще хорошо удавалось вчера, вдруг начнет буксовать.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Сделайте что-то полезное для родных, больше времени проведите с детьми. Их это порадует.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Увеличатся расходы на транспорт. Придется ремонтировать авто, менять шины. Не обсуждайте с коллегами проблем ваших друзей, любимых и детей.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Подбор персонала даст больше хлопот, чем пользы. Установите во дворе качели или песочницу. Это осчастливит внуков.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Устанете идти против течения. За единоличные решения в семье и коллективе придется заплатить одиночеством. От вас отвернутся те, кто доверял и поддерживал много лет.
Козерог (22 декабря -20 января)
Все сходить с рук. Будете довольны собой и результатами работы. В новом коллективе начнете чувствовать себя, как рыба в воде.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Кто-то из коллег может заболеть или уйти в отпуск. Не отказывайтесь от дополнительных обязанностей. Руководство будет радоваться вашими успехами.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Не одалживайте денег, следите за кошельком. У тех, кто переболел коронавирус, может появиться одышка.
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