Гороскоп на 2 февраля: кому в этот день нельзя тратить деньги

Это время обогащения и профессионального роста. Фото: pixabay.com

2 февраля – насыщенный событиями день. Работа будет полностью поглощать ваше внимание. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет много дополнительной работы, – говорит астролог. – Однако трудолюбивые люди смогут порадоваться хорошему урожаю. Большинство дел будет удаваться. День увлекательных конструктивных решений. Мастера будут предлагать новые технические изобретения. Молодым людям следует обращаться к опыту профессионалов старшего поколения. Это время обогащения и профессионального роста. Сдерживайте проявления своего эгоизма. Не требуйте от любимых пристального внимания. У них немало ежедневных хлопот. Сжальтесь на это. В этот день нельзя тратить деньги Тельцам, Близнецам и Козерогам. Карман быстро опустеет, но ничего полезного не приобретете".

Овен

Не идите в игровые клубы. Оставите там большую сумму. Удерживайте свой азарт. На распродаже приобретете дешевый хлам.

Телец

Контролируйте движение денег. Появятся ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг.

Близнецы

Очередного заработка придется подождать. Деньги будут сплывать быстро. Ищите дополнительные средства экономии.

Рак

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью по делам. В результате ожидаемого дохода у вас не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идут ночные морозы и мощные осадки

Лев

Удачное начало недели задаст хорошее настроение на все рабочие дни. Прибыль будет отвечать вашим представлениям о высоких доходах. Открывайте депозитные счета.

Дева

Тратьте деньги на воплощение новых идей в жизнь. Ваши инициативы будут поддержаны. Вовлекайте в дело новых финансовых партнеров.

Весы

Дела будут двигаться очень медленно. Ограничит список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям деньги.

Скорпион

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет затруднительно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

Стрелец

Дела будут вестись прекрасно. Возьмите курс на достижение высокого уровня заработка. Беритесь за сложные задачи. За них будут платить лучше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Февраль начнется с похолодания: обновленный прогноз

Козерог

Финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-либо поддержку не следует.

Водолей

Ожидаемые средства будут поступать в срок. Колебания рыночных цен не будут влиять на ваш бюджет.

Рыбы

Существенных проблем не ожидается. Финансовую ситуацию вы будете контролировать. Хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Пора улучшить свои жилищные условия.

Неделя с 31 января по 6 февраля принесет кучу неожиданностей. Астролог назвала 3 знака зодиака, которым повезет больше всего.