Гороскоп на 19 января: чего нельзя делать в этот день

Помогите ближним преодолеть трудный период в их жизни. Фото: pixabay.com

19 января старайтесь никуда не спешить. Позвольте покою поселиться в вашем сердце. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В случае необходимости посетите психолога, - говорит астрологиня. - Многие проблемы накипели за последние несколько недель. Поделитесь ими со специалистом. Вашей душе сейчас нужны покой и гармония. Помогите ближним преодолеть трудный период в их жизни. Слушайте музыку, смотрите любимые фильмы. В этот день нельзя ссориться, сплетничать, подавать в суд, давать кому-то кредит. Перенесите важные переговоры. Договоренности будут пересматриваться. Отложите тяжелую работу по дому. Нельзя стирать, убирать, вышивать".

Овен

Не пора делать имущественные распоряжения. Позаботьтесь о сохранении стабильности доходов. Изменение направления деятельности негативно будет влиять на ваш бюджет.

Телец

Заработок не будет соответствовать вашим ожиданиям. В случае необходимости обратитесь за помощью к близким.

Близнецы

Есть опасность значительных материальных потерь. Не рискуйте собственными деньгами. Не давайте посторонним права распоряжаться вашей собственностью.

Рак

Деньги не будут переводиться в вашем кармане. Однако на проведение крупных финансовых операций их будет не хватать. Пополните свои сбережения.

Лев

Содержится стабильная ситуация. Можно участвовать в коллективных финансовых проектах. Партнеры не подведут. Сделанные вечером покупки будут удачными.

Дева

Вас ждет финансовый успех. Воспользуйтесь возможностью улучшить свое материальное положение. Не гонитесь за сверхприбылями.

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Весы

Договоренности по финансовым вопросам совершите во второй половине дня. Возможны задержки при проведении банковских операций. Рассчитывайтесь за предоставленные услуги наличными.

Скорпион

Расширяйте свою финансовую деятельность. Вы можете выйти на новый уровень материального обеспечения. Ищите альтернативные источники заработка.

Стрелец

Новые финансовые проекты будут убыточными. Прибыли не будут покрывать расходов. Придется воспользоваться сэкономленными средствами.

Козерог

Статьи доходов и расходов хорошо сбалансированы. Покупать приятные мелочи не время. Не жалейте денег на нужды детей.

Водолей

Ожидается материальный приход не только в виде денег. Вам могут подарить полезные вещи. Сделайте в свою очередь небольшой презент дорогому человеку.

Рыбы

Преодолевать финансовые трудности придется самостоятельно. Поэтому не теряйте время на поиски помощников. Вы прекрасно сами справитесь с проблемами. Дефицита средств не будет ощущаться.

Астрологиня сделала прогноз на неделю и назвала знаки, в которых дела пойдут лучше.