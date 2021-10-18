Гороскоп на 19 октября: кому этот день принесет высокие заработки и карьерный рост

Звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Не стоит долго колебаться. Фото: pixabay.com

19 октября старайтесь хорошо выглядеть даже в домашней обстановке. Не давайте повода партнерам засматриваться на других. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Узнавайте что-то новое, - говорит астролохз - Делайте научные открытия. Проводите интересные исследования. Путешествуйте. Занимайтесь спортом. Звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Не стоит долго колебаться. Реализуйте собственные идеи быстро. Но не забывайте хорошо проанализировать последствия своих действий. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте алкоголя. Храните ясность ума. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения. Карьерный рост ждет Близнецов и Львов, высокие заработки - на Скорпионов и Рыб".

Овен

Продолжается период испытания партнерских отношений. Удачное время, чтобы закончить неудачный роман. Для сохранения пары придется приложить усилия.

Телец

У вас могут появиться соперники. Боритесь за свое счастье. Особенно если этого захотят и любимые.

Близнецы

В целом дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Рак

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. На выигрыш надеяться не стоит. К вам придут только заработанные деньги.

Лев

Бескомпромиссность помешает вам найти общий язык с партнерами. Попробуйте уступить. Любимые с благодарностью тоже пойдут вам навстречу.

Дева

Дети будут активно добиваться вашего внимания. Отреагируйте на их обращения. Помогите добрым советом. Поиграйте вместе.

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Весы

Будете особенно инициативными и легкими на подъем. Организуйте вечернюю прогулку. Можно поиграть в теннис или бадминтон с любимыми.

Скорпион

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Стрелец

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить за одну услугу или товар. Проверяйте чеки.

Козерог

Не спешите отдавать залог на приобретение недвижимости. Вы можете потерять эти деньги. Условия продажи могут меняться.

Водолей

Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Рыбы

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

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