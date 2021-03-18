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пятница, 19 марта 2021 07:00

Гороскоп на 19 марта: почему все дела лучше перенести на вечер

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Гороскоп на 19 марта: почему все дела лучше перенести на вечер
Договориться с оппонентами можно будет только после захода солнца. Фото: pixabay.com

19 марта грустное настроение может завладеть вами. Объективных причин для этого не будет. Позвоните друзьям. Проведите вечер в веселой компании. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Большинство ошибок в этот день будет допущено из-за упрямства и самонадеянность, - говорит астрологиня. - Собственные убеждения могут мешать людям объективно воспринимать реальность. Договориться с оппонентами можно будет только после захода солнца. Именно поэтому все дела лучше перенести на вечер. Не надо доказывать правильность своих взглядов на словах. Более убедительными будут результаты проделанной работы. Берегите детей от рискованных игр. Инстинкт самосохранения не будет руководить их действиями".

Овен

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Телец

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Покупать товары для детей не время.

Близнецы

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Проверяйте расчетные чеки.

Рак

Все реже будут случаться выгодные предложения. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Подумайте об удачном размещении имеющегося капитала.

Лев

Активнее сотрудничайте с банками. Выбирайте безналичную форму расчета за крупные покупки. Следите за изменениями курсов валют.

Дева

Денег в кармане мало. Но жалеть их на благотворительные дела не следует. На жадных людей ждут большие материальные потери.

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Весы

Кризис понемногу проходит. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Рассчитайтесь с долгами. Наибольшие доходы будут идти от участия в коллективных проектах.

Скорпион

Ожидаемых поступлений в течение дня не будет. Подождите до субботы. Поздно вечером вам могут вернуть одолженные деньги.

Стрелец

Будет достаточно работы. И платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение.

Козерог

Удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Наиболее интересные финансовые предложения поступят конкурентам.

Водолей

Относительно хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет небольшую прибыль.

Рыбы

Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Заручитесь поддержкой надежных партнеров. Планировать покупку авто пока рано.

Чем будет удивлять эта неделя, астрологиня рассказала в прогнозе на 15-21 марта.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
19
марта

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