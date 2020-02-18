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среда, 19 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 19 февраля: об этом прогнозе должен знать каждый

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Гороскоп на 19 февраля: об этом прогнозе должен знать каждый
Будет возникать неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы. Фото: astrozodiac.net

19 февраля Солнце переходит к знаку Рыб. Продолжается период ретро-Меркурия. Будет расти внутренняя тревожность, раздражительность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ясно мыслить будет трудно, - говорит астролог. - Об этом надо помнить и знать каждому. Будет возникать неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы. Некоторые из них могут приводить к разрушению. Принятые решения впоследствии окажутся неудачными. Поэтому не спешите с окончательными вердиктами. Люди будут больше доверять интуиции, чем логике. Инстинктивные реакции могут преобладать над продуманными действиями".

Овен

Рисковать в финансовых делах опасно. От ваших необдуманных действий может пострадать и собственный кошелек, и корпоративные средства. Бодрствуйте.

Телец

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят в конце рабочего дня. Не делайте крупных покупок.

Близнецы

Утром никуда не торопитесь. Новые финансовые перспективы откроются вечером. Используйте шанс перейти на более высокую должность. Это материально выгодный шаг.

Рак

Будет реальная возможность улучшить свое материальное положение. Все будет состоять в вашу пользу.

Лев

Будет возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

Дева

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже.

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Весы

Ситуация стабильная. Вашу работу будут оценивать достойно. Воздержитесь от приобретения бытовой техники.

Скорпион

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Стрелец

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно начнут поступать небольшие суммы. Излишне средств не будет.

Козерог

Кошелек пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

Водолей

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут деньги.

Рыбы

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе.

С 17 по 23 февраля трудно будет договориться с кем-то. Астролог рассказала, какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы.

Автор: Gazeta.ua
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