Гороскоп на 19 декабря: такого прогноза не ожидал никто

 
Ексклюзивы
1/5
"Приходится включать" турборежим "- что делают и чем живут волонтеры на 5 - м году войны
"Приходится включать" турборежим "- что делают и чем живут волонтеры на 5 - м году войны
Просмотров: 414
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 747
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 990
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1458
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2727
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2538
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 549
Фото
Все фото
23
5
3
9
4
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
Украинцы стали больше верить в Святого Николая, чем в Деда Мороза
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
В Киевском метро произошел коллапс
В Киевском метро произошел коллапс
Видео
Все видео
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы
YUNA 2020: объявили главных претендентов
YUNA 2020: объявили главных претендентов
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 990
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 486
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1161
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2637
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 819
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 07:00

Гороскоп на 19 декабря: такого прогноза не ожидал никто

  Комментировать
Гороскоп на 19 декабря: такого прогноза не ожидал никто
Понадобится умение сосредотачиваться на самом важном. Фото: astrozodiac.net

19 декабря реагируйте на все максимально спокойно. Сдерживайте свою инициативность. Она будет неуместной. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут разрываться между многими неотложными делами, а клубок проблем может стремительно увеличиваться, - говорит астролог. - Такого прогноза не ожидал никто. Все настроились на праздник, а придется решать рабочие вопросы. Отдыхать будет некогда. Понадобится умение сосредотачиваться на самом важном. Не позволяйте внешний суеты сбивать вас с рабочего настроения. События этого дня могут привести нервные срывы. Подготовьтесь морально к большим нагрузкам. Умейте выслушать ближнего. Не говорите все время сами. Позаботьтесь о своем здоровье".

Овен

Денежный поток постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы. Не сердитесь, если что-то идет не по вашему плану. Судьба удерживать вас от ложных шагов.

Телец

Отложите значительные финансовые операции до следующей недели. Не рискуйте своими деньгами. Начавшийся в этот день ремонт затянется.

Близнецы

Вместо приятной беседы с милыми вам придется выслушивать их рассказы о тяжелом день. Побудьте в роли психотерапевта. Скоро и вам захочется поделиться с кем-то пережитым.

Рак

Подоходный день. Вам вернут прежний долг. Думать о расширении бизнеса пока не время. Перенесите свидание. Попросите друзей не беспокоить вас. Захочется провести вечер дома.

Лев

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя реагируйте на них.

Дева

Не лучшее время для романтических игр. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посетите старых знакомых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Козерога на 2020 год: как не разрушить свое счастье

Весы

Размер заработка зависит от умения вовремя находить нужную информацию. Контролируйте движение денег. Потерянные вещи найти будет сложно.

Скорпион

Не прилагайте усилия для улучшения своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. Скоро ситуация изменится. Любимые будут говорить беспрестанно. Наберитесь терпения и выслушайте их. Или позвольте им целый вечер проговорить с друзьями по телефону.

Стрелец

Поддерживайте активную переписку с милыми. Звоните. Им крайне необходимо чувствовать вашу поддержку.

Козерог

Материальные споры будут решаться в вашу пользу. Особенно если не вы их инициируете. Покупки осуществляйте поздно вечером.

Водолей

Не используйте кредитных карточек. Платите за товар наличными. Перенесите на несколько дней переговоры по финансовым вопросам. Отложите свидания.

Рыбы

Необходимости в увеличении доходов не будет. Имеющейся в кармане суммы вполне хватит на покрытие расходов. Вы прислушиваетесь к советам знакомых. А стоило бы посоветоваться с близкими людьми.

Стрельцы привыкли чувствовать себя королями и победителями, но сейчас придется большинство дел начинать с нуля. В 2020 году не стесняйтесь учиться, сколько бы лет вам ни было.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 19 декабря: такого прогноза не ожидал никто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 43653
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 18675
Назвали последствия дешевого доллара для Украины
Назвали последствия дешевого доллара для Украины Просмотров: 16236
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8334
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 7092
Общество
Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях
Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях Просмотров: 1044
Печальные цифры: Генштаб озвучил количество потерь на Донбассе
Печальные цифры: Генштаб озвучил количество потерь на Донбассе Просмотров: 324
Художница рисует самых милых в мире зверей
Художница рисует самых милых в мире зверей
23
 Просмотров: 774
Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат
Зеленский подписал закон о верификации государственных выплат Просмотров: 153
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
Украинская студентка рассказала о жизни и учебе в Ванкувере
5
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
2
Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании
Голосов: 47667
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua