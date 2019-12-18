Гороскоп на 19 декабря: такого прогноза не ожидал никто

Понадобится умение сосредотачиваться на самом важном. Фото: astrozodiac.net

19 декабря реагируйте на все максимально спокойно. Сдерживайте свою инициативность. Она будет неуместной. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут разрываться между многими неотложными делами, а клубок проблем может стремительно увеличиваться, - говорит астролог. - Такого прогноза не ожидал никто. Все настроились на праздник, а придется решать рабочие вопросы. Отдыхать будет некогда. Понадобится умение сосредотачиваться на самом важном. Не позволяйте внешний суеты сбивать вас с рабочего настроения. События этого дня могут привести нервные срывы. Подготовьтесь морально к большим нагрузкам. Умейте выслушать ближнего. Не говорите все время сами. Позаботьтесь о своем здоровье".

Овен

Денежный поток постепенно увеличиваться. Появится возможность решить проблемные финансовые вопросы. Не сердитесь, если что-то идет не по вашему плану. Судьба удерживать вас от ложных шагов.

Телец

Отложите значительные финансовые операции до следующей недели. Не рискуйте своими деньгами. Начавшийся в этот день ремонт затянется.

Близнецы

Вместо приятной беседы с милыми вам придется выслушивать их рассказы о тяжелом день. Побудьте в роли психотерапевта. Скоро и вам захочется поделиться с кем-то пережитым.

Рак

Подоходный день. Вам вернут прежний долг. Думать о расширении бизнеса пока не время. Перенесите свидание. Попросите друзей не беспокоить вас. Захочется провести вечер дома.

Лев

Существенно влиять на ход финансовых дел вы не сможете. Наблюдайте за изменениями на рынке. Вовремя реагируйте на них.

Дева

Не лучшее время для романтических игр. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посетите старых знакомых.

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Весы

Размер заработка зависит от умения вовремя находить нужную информацию. Контролируйте движение денег. Потерянные вещи найти будет сложно.

Скорпион

Не прилагайте усилия для улучшения своего материального положения. Сейчас доходы будут оставаться низкими. Скоро ситуация изменится. Любимые будут говорить беспрестанно. Наберитесь терпения и выслушайте их. Или позвольте им целый вечер проговорить с друзьями по телефону.

Стрелец

Поддерживайте активную переписку с милыми. Звоните. Им крайне необходимо чувствовать вашу поддержку.

Козерог

Материальные споры будут решаться в вашу пользу. Особенно если не вы их инициируете. Покупки осуществляйте поздно вечером.

Водолей

Не используйте кредитных карточек. Платите за товар наличными. Перенесите на несколько дней переговоры по финансовым вопросам. Отложите свидания.

Рыбы

Необходимости в увеличении доходов не будет. Имеющейся в кармане суммы вполне хватит на покрытие расходов. Вы прислушиваетесь к советам знакомых. А стоило бы посоветоваться с близкими людьми.

Стрельцы привыкли чувствовать себя королями и победителями, но сейчас придется большинство дел начинать с нуля. В 2020 году не стесняйтесь учиться, сколько бы лет вам ни было.