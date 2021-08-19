Гороскоп на 19 августа: кому будет везти на каждом шагу

Действуйте смело и будет иметь успех. Фото: pixabay.com

19 августа от переутомления могут дрожать руки. Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Любые хирургические вмешательства будут сопровождаться сильным кровотечением, - говорит астролог. - Трудно будут проходить критические дни у женщин. Нельзя сдавать донорскую кровь. Едва хватит сил дождаться конца рабочего дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким. Весам и Водолеям после обеда будет везти на каждом шагу. Действуйте смело и будете иметь успех".

Овен

При незначительных нагрузках будет усиливаться сердцебиение. Не планируйте длительных пеших переходов.

Телец

Хорошо пройдут процедуры по снижению веса. Не переедайте. Организм будет нуждаться в очистке.

Близнецы

Могут появиться высыпания. Обострятся мигрени. Старайтесь меньше нервничать.

Рак

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Лев

Не начинайте физиотерапевтических процедур. Откажитесь от сауны. Прогревание тела может навредить.

Дева

Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита.

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Весы

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди. Их иммунная система не сможет сейчас обеспечить надежную защиту.

Скорпион

Могут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы сильно будете реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков.

Стрелец

Укрепляйте ногти. Усильте уход за волосами. Защитите их от внешних воздействий.

Козерог

Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падение могут вызвать внутреннее кровотечение. Гематомы долго не будут исчезать.

Водолей

Замените мясные блюда рыбными. Не пейте газированных напитков. Придерживайтесь раздельного питания.

Рыбы

Начните упражнения для восстановления полноценной подвижности конечностей. Здоровым людям следует начать день с интенсивной гимнастики.

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