Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех

От путешествий лучше отказаться. Создадите себе лишние хлопоты. Фото: astrozodiac.net

Неделя с 18 по 24 ноября - это время больших перемен. Скоро дела пойдут к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Тяжелым окажется понедельник. Не планируйте того, чего не хотите переделывать, - говорит астролог. - В среду завершается ретроградный Меркурий. На вторую половину недели перенесите переговоры и подписание документов. От путешествий лучше отказаться. Создадите себе лишние хлопоты. Ваши блестящие идеи пока не найдут поддержки. Только не надо грустить. Больше всего повезет Овнам, Тельцам, Козерогам и Водолеям".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Придется доказывать свою правоту. Удастся то, чего не могли сделать раньше. С четверга - фортуна на вашей стороне. Все, что сделаете, должно работать надежно и давать хорошие заработки.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Получите известие от дальних родственников. Удастся восстановить утраченное общения. Обращайтесь за советом к старшим родственникам. Прислушайтесь к мнению начальства. Не решайте все сами. Создайте хорошую команду, и дела пойдут как по маслу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Сложным станет начало недели. Лучше остаться дома и затеять генеральную уборку. Не стоит что-то менять в своем рабочем графике и питании. Организм отреагирует на это усталостью. Пока в кошельке денег мало. Не следует вкладывать их куда-то.

Рак (22 июня - 22 июля)

Работа будет стоять. И сейчас вам это на руку. Вы не готовы к дополнительной нагрузке. Темп, который предлагает этая неделя, позволит разобраться в себе и собственных желаниях. Время заниматься коррекцией фигуры. Сочетайте массажи с антицеллюлитными кремами.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Разберитесь в себе. Задумайтесь, чем хотите заниматься дальше и чего ждете от жизни. Удастся наладить дела, которые ранее забросили. Напомнят о себе старые долги. Вовремя возвращайте одолженные деньги.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Это время шансов и возможностей. Используйте их сполна. Застой в делах остался позади. Сейчас следует продвигать свои идеи. Получите приглашение на новое место работы. Не следует покупать мебель.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Неделя пройдет в колебаниях и напряженных разговорах. Будут постоянно меняться условия труда. Хороших советников сейчас бесполезно искать. Полагайтесь на собственный опыт. Следите за своими словами, анализируйте поступки окружающих.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Со вторника появится больше сил и энергии. За неделю переделаете работу, которую планировали на месяц. Пропустите в своем рабочем графике понедельник и не пожалеете об этом. Берегитесь фанатиков. Они будут забирать много вашего времени.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Снимите розовые очки. Это время ошибок. Не спешите делать предложения и принимать важные решения. Сходите в музей, наслаждайтесь спокойной музыкой. Хозяйничайте экономно.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Среда - хорошее время, чтобы завести домашнего любимца. Животные будут приносить хорошее настроение и снимать усталость. Будет ощущаться подъем в сфере финансов. Позаботьтесь о надежной защите своих сбережений.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сейчас главное не спешить. Быстро сделаны выводы и действия приведут к ошибкам, которые трудно будет исправить. Обратите внимание на свои сны. Они будут информативными. Заработки порадуют. Занимать деньги или вкладывать их в недвижимость пока не следует.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Это последняя неделя, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Далее физической силы и возможностей станет меньше. Разгоните свои дела так, чтобы они по инерции продолжались как можно дольше. Утром не ходите по магазинам. Приобретенная одежда не будет носиться. Проводите вчера с любимыми. В выходные придаст сил романтическое приключение.

В понедельник на большей части территории Украины будет густой туман. Синоптики предупредили, когда следует ожидать снижения температуры.