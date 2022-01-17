Гороскоп на 18 января: для кого экватор зимы станет самым плодотворным периодом года

Откажитесь от приобретения компьютеров и мобильных устройств. Фото: pixabay.com

18 января не вспоминайте прежних огорчений. Чаще говорите милым комплиментам. Они заслуживают любви и заботы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Идет период ретро-Меркурия, – говорит астрологиня. – Откажитесь от приобретения компьютеров и мобильных устройств. Следите за оформлением документации. Чаще будут случаться ошибки. Это день потерянных вещей, в том числе и документов. Не оставляйте их без присмотра. Звезды не будут способствовать творческому вдохновению. Поэтам, дизайнерам и мастерам-ремесленникам не удастся создать что-нибудь оригинальное. Отложите обновление гардероба до конца января. Экватор зимы станет самым плодотворным периодом года для Весов, Близнецов, Скорпионов и Козерогов".

Овен

Будет везти в мелочах. Большого заработка не будет. Большинство денег будут идти на ежедневные нужды. Выставлять свои вещи на продажу не следует.

Телец

Легко будут решаться имущественные вопросы. Однако за крупные денежные операций браться не следует. Продвигайтесь вперед небольшими шагами.

Близнецы

Ваш карман пополнится. Открывайте депозитные счета. Участвуйте в благотворительных акциях. Купите средства связи.

Рак

Список необходимых затрат увеличивается. Но будут появляться и дополнительные шансы повысить свои доходы. Сумейте ими воспользоваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Весов на 2022 год: когда станет больше денег

Лев

Ничего хорошего этот день не обещает. Соблазнительные финансовые предложения окажутся обманчивыми. Придется обходиться малым.

Дева

Вы не будете знать счета своим деньгам. Поэтому можете быстро остаться без копейки. Не допускайте хаотичных издержек.

Весы

Материальных потерь не ожидается. Соглашаться на участие в долгосрочных проектах не следует. Размер доходов несколько снизится. Дополнительные расходы будут обременительны.

Скорпион

Деньги будут поступать отовсюду. Воспользуйтесь финансовым резервом для закупок.

Стрелец

Звезды будут способствовать вашему обогащению. Но выбрать правильное направление деятельности должны вы сами. Сделайте все возможное для пополнения кошелька.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на образование – но не всем

Козерог

Сведите к минимуму финансовую активность. Наблюдайте за изменениями на рынке. Своевременно произведите соответствующие правки в своих расчетах.

Водолей

Не допускайте финансового риска. Есть опасность спустить значительную сумму на неудавшийся проект или покупку.

Рыбы

Поступление денег задерживается. Обеспечить все нужды не получится. Из-за нехватки средств придется корректировать планы.

В течение недели с 17 по 23 января повезет тому, кто умеет убеждать. К вам будут прислушиваться. Удастся уговорить кого угодно. Наберитесь терпения. Сейчас все козыри в ваших руках.