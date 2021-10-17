Гороскоп на 18 октября: чьи мечты осуществлятся

Уверенно двигайтесь к цели. Не бойтесь своих желаний. Фото: pixabay.com

18 октября партнеры будут иметь власть над вами. Прислушайтесь к их мнению, однако не делайте чего-то вразрез со своими желаниями. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начинать строительство в этот день не следует, - говорит астролог. - Сооружение не простоит долго. Не продлевает эксплуатацию техники, находящейся в аварийном состоянии. Не надо рассылать свое резюме в поисках новой работы. Собеседование по вопросу трудоустройства не даст желаемого результата. Большинство дел планируйте на конец недели. Не стоит назначать свиданий на вечернее время. Встреча может закончиться ссорой и отчуждением. Осуществятся мечты Близнецов, Тельцов и Скорпионов. Не бойтесь своих желаний. Уверенно двигайтесь к цели".

Овен

Изменений к лучшему не предвидится. Рассчитывайте на имеющуюся в кошельке сумму. Переговоры о сотрудничестве с новыми финансовыми партнерами отложите до среды.

Телец

Деньги не будут держаться вашего кармана. Выходите из дома с ограниченной суммой. Не используйте кредитных карточек.

Близнецы

Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они помогут вам выгодно вложить капитал, а также избежать лишних расходов.

Рак

Повимивайте окна. Выбросьте то старое из дома. Не жалейте денег на создание уюта в доме. С этого дня дела постепенно пойдут на лад.

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Лев

Размеры прибыли не оправдают ваших надежд. Бизнес потребует дополнительных взносов. Будет ощущаться дефицит бюджета.

Дева

Вашими материальными ресурсами могут воспользоваться другие. Не допускайте бесконтрольных расходов. Следите за изменениями курса валют.

Весы

Проведите необходимые выплаты и расчеты утром. Не обращайтесь к услугам сервисных служб. Качество обслуживания не будет соответствовать стоимости услуги.

Скорпион

Не допускайте финансовой зависимости от окружающих. Сил и средств хватает для самостоятельного ведения имущественных дел.

Стрелец

Не отправляйтесь на заработки. Больше потеряете, чем приобретете. Следите за своими вещами в транспорте. Остерегайтесь воров.

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Козерог

Вас ожидают мелкие неудачи. Приобретенные в этот день вещи могут иметь скрытые недостатки. Проверяйте правильность оформления гарантийных талонов.

Водолей

Финансового прихода не ожидается. В вашем распоряжении ограничена сумма. Часть средств пойдет на непредвиденные расходы.

Рыбы

Самостоятельно решить все финансовые проблемы не удастся. Разделите между членами семьи ежедневные расходы.

Гороскоп на неделю никого не оставит равнодушным.