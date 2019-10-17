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пятница, 18 октября 2019 07:00

Гороскоп на 18 октября: астролог назвала знаки, которых ждет успех

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Гороскоп на 18 октября: астролог назвала знаки, которых ждет успех
Вас посетит вдохновение. Пишите стихи. Посвящайте их любимым. Фото: astrozodiac.net

18 октября звезды будут способствовать изобретателям и аналитикам. В этот день люди будут способны принимать нестандартные решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Внедрять новые изобретения в жизнь будет сложно, - говорит астролог. - Может теряться важная информация. Не надо начинать ремонт. Вас посетит вдохновение. Пишите стихи. Посвящайте их любимым. Рисуйте. Создайте шедевр кулинарного искусства. Реализуйте свои таланты. Успех ждет Тельцов, Раков, Скорпионов и Рыб".

Овен

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Прятаться за громкими именами авторитетных лиц не стоит. Это не произведет впечатление на окружающих. Оставайтесь собой.

Телец

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш не стоит надеяться. К вам придут только заработанные деньги.

Близнецы

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Бытовую технику покупать не пора. Дети будут активно добиваться вашего внимания. Отреагируйте. Помогите добрым советом. Поиграйте вместе.

Рак

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Лев

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите. Продолжается период испытания партнерских отношений.

Дева

Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в кредит. Дождитесь поступления основного заработка. Вы не готовы к кардинальным изменениям в своей жизни. Поэтому не следует вести с любимыми разговор о переезде в отдельное помещение. Отложите эту тему.

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Весы

У вас могут появиться соперники. Не отступайте. Боритесь за свое счастье. Особенно если этого захотят и любимые.

Скорпион

Дела будут идти хорошо. Жаловаться на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Старайтесь хорошо выглядеть даже в домашней обстановке. Не давайте повода партнерам засматриваться на других. Они должны любоваться вами.

Стрелец

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

Козерог

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета. Снижайте свою социальную активность. Сейчас большего внимания потребует ваш дом. Порадуйте домашних вкусным ужином.

Водолей

Не спешите отдавать залог за недвижимость. Условия продажи могут меняться. Будете особенно инициативными и легкими на подъем. Организуйте вечернюю прогулку с семьей.

Рыбы

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Вовремя реагируйте на изменения на рынке. Бескомпромиссность помешает вам найти общий язык с партнерами. Попробуйте уступить. Любимые с благодарностью тоже пойдут навстречу.

В столице зафиксировали температурный рекорд. Так высока, как для середины октября, температура за климатической нормы соответствует середине августа.

Автор: Gazeta.ua
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