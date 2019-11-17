Гороскоп на 18 ноября: на кого ждут неприятности

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1431
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1044
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10170
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5409
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1890
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1089
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
Фото
Все фото
32
4
26
5
1
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Видео
Все видео
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1413
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1089
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1377
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4014
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
Просмотров: 153
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 18 ноября: на кого ждут неприятности

  Комментировать
Гороскоп на 18 ноября: на кого ждут неприятности
Не пора покупать одежду и обувь. Вещи не будут носиться долго. Фото: astrozodiac.net

18 ноября не годится для создания чего-то нового. Может возникать много ошибок. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В течение дня будет увеличиваться внутренняя тревожность, - говорит астролог. - Ухудшится самочувствие кардиологических больных. Без уважительных на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение. Бодрствуйте во время оформления важных документов. Отношения будут проверяться на верность. Помогайте друзьям словом и делом. Не пора покупать обувь и повседневную одежду. Вещи не будут носиться долго. Неприятности ждут Близнецов и Козерогов. Любовь и сомнения перемешаются в вашей душе. Не заглядывайте в будущее с тревогой. Доверьтесь судьбе. Все произойдет к лучшему".

Овен

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Может мешать ощущение тяжести в голове. Интеллектуальные виды деятельности будут мало результативными.

Телец

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в дела семейные. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Близнецы

Большинство заработанного пойдет на погашение долгов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Избегайте рискованных финансовых дел.

Рак

Денег будет достаточно. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с налоговой. Не берите взятки.

Лев

После уплаты всех необходимых счетов в кармане останется мало денег. Дополнительной прибыли не ожидается. Небольшими должны быть и затраты.

Дева

Могут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство будет сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искали спасения: женщина нашла в своей гостиной трех оленей

Весы

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Скорпион

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Менять место работы пока не следует. Такой шаг не приведет к улучшению материального положения.

Стрелец

Сохраняется стабильное материальное положение. Однако не время заниматься переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам.

Козерог

Из-за халатности партнеров по бизнесу избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Водолей

Вам не хватает здорового практицизма. При покупке вещей учитывайте их функциональность. Внешняя привлекательность может быть обманчивой.

Рыбы

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Правильно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

Неделя с 18 по 24 ноября - это время больших перемен. Астролог назвала знаки, которые в эти дни будут чувствовать себя настоящими счастливчиками.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 18 ноября: на кого ждут неприятности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 94752
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 22779
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 12393
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 9351
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
26
 Просмотров: 8964
Общество
Сегодня ограничат движение Северным мостом
Сегодня ограничат движение Северным мостом Просмотров: 126
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта Просмотров: 189
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
 Просмотров: 324
Новый Роздол: ситуация в городе критическая
Новый Роздол: ситуация в городе критическая Просмотров: 477
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
32
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
1
Похитили голову "Укрэксимбанку"
1
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Голосов: 47034
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua