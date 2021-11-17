Гороскоп на 18 ноября: кто обретет настоящую любовь

Часто будут возникать споры между представителями разных поколений. Не доводите дело до ссоры. Фото: pixabay.com

18 ноября – день интенсивной работы. Не время сидеть без дела. Будут рождаться перспективные планы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут мешать делу консервативные взгляды и лень, - говорит астрлог. – Часто будут возникать споры между представителями разных поколений. Не доводите дело до ссоры. Будьте дипломатическими. Не стоит шить себе одежду и делать ремонт. Будут возникать проблемы с подбором материалов. Позже придется исправлять ошибки. Не радуйтесь возвращению в вашу жизнь бывших любимых. С ними вернутся и неприятные воспоминания. Настоящую любовь имеет шанс встретить Овны, Близнецы, Стрельцы и Девы. Примите приглашение на свидание".

Овен

Возможны изменения условий финансирования вашей работы. Не принимайте пока решений по дальнейшей деятельности. Наблюдайте. Анализируйте.

Телец

Ожидается очередное пополнение вашего бюджета. Удерживаются стабильные доходы. Проверяйте правильность заполнения финансовых документов.

Близнецы

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Думайте не о повышении прибыли, а о ее сохранении.

Рак

Придется воспользоваться своими сбережениями. Денег в кармане мало. Большие покупки делать не время.

Лев

Чрезмерно денег не будет. Ведите плановую экономику. Тогда вы не будете чувствовать финансовых ограничений.

Дева

Резко увеличивается отток денег. Родные будут нуждаться в материальной поддержке. Не оставляйте кошелька без присмотра. Остерегайтесь воров.

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Весы

Хозяйствуйте экономно. До прихода денег нужно еще немного продержаться. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Скорпион

Небольшие доходы существенно не отразятся на вашей экономике. Денег не хватит на обеспечение привычного уровня жизни.

Стрелец

Не привлекайте в свой бизнес чужие деньги. Вы спровоцируете усложнение финансовых отношений с партнерами.

Козерог

Вы не будете видеть своей выгоды. Поэтому не будете доверять новым финансовым предложениям. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

Водолей

Произведите важные финансовые операции в первой половине дня. Часть прибыли отдайте на благотворительные дела.

Рыбы

В течение дня заметных изменений к лучшему не предвидится. Вечером вам могут вернуть старый долг. Покупки будут удачными.

В пятницу, 19 ноября, в 11:02 по киевскому времени в знаке Тельца начнется частичное лунное затмение.