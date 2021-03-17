Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни

Жизнь заиграет новыми красками. Это особое время для знакомств и свиданий. Фото: pixabay.com

18 марта устраивайте личную жизнь. Все остальное подождет. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Вы легко выберете действительно достойного партнера, - говорит астрологиня. - Жизнь заиграет новыми красками. Это особое время для знакомств и свиданий. Изменения в личной жизни ожидают Раков, Львов и Козерогов. Обычная логика не будет помогать в делах. Не полагайтесь на приобретенный ранее опыт. В этот день придется изобретать новые подходы к привычной работе. Поэтому не следует спешить с обещаниями сделать что-то за рекордно короткое время. Поспешно сделанное придется дважды переделывать. В обеденный час не стоит делать покупки. Есть риск выбросить деньги на ветер".

Овен

Улучшить финансовое положение не удастся. Придется тратить деньги на срочные непредвиденные расходы. Вашей поддержки потребуют пожилые люди.

Телец

Обходитесь имеющейся наличкой. Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Вопрос дальнейшего распределения прибыли решайте самостоятельно. Не экономьте на себе.

Близнецы

Обстоятельства будут способствовать укреплению вашего материального положения. Действуйте. Отдохнете немного позже.

Рак

Непорядочные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не укладывайте соглашений о долевых взносах в бизнес.

Лев

Заметной ограниченности в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Не спешите с затратами. Удерживайте деньги в руках.

Дева

Тяжелые материальные обстоятельства заставлять вас рассчитывать каждую копейку. Разговаривать с шефом о повышении заработка рано. Надо немного подождать.

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Весы

Дополнительных доходов не ожидается. Но плановые поступления придут без задержек. Могут возникать проблемы при проведении торговых операций. Бодрствуйте.

Скорпион

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не пора. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Стрелец

Не допускайте незапланированных расходов. Кошелек катастрофически быстро опустеет. Прислушивайтесь к советам партнеров. Они помогут удачно использовать имеющиеся средства.

Козерог

Уровень доходов не будет падать. Но будут расти ваши аппетиты. Не следует проводить день в поисках новых источников прибыли. Разберитесь со статьей расходов. Там есть лишние пункты.

Водолей

Удачным этот день не назовешь. Вас будут сопровождать мелкие потери. Финансовый риск может привести к разорению. Перенесите приобретения крупных вещей на следующую неделю.

Рыбы

Дела будут идти хорошо. Избавьтесь долгов. Ремонтировать старую технику не стоит. Выгоднее будет приобрести новую. Не соглашайтесь на новую должность. Там будут платить хуже.

Астрологиня сделала прогноз на неделю. Ее советы помогут стать успешным и счастливым.