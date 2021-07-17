Гороскоп на 18 июля: у кого появится шанс изменить свою жизнь к лучшему

С началом интимных отношений стоит подождать. Лучше перенести переговоры. Фото: pixabay.com

Отложите покупку смартфона и ноутбука. Новая техника принесет хлопоты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Агрессивными становятся уличные животные, - говорит астролог. - Не провоцируйте собак и кошек в укусов. Вовремя прививайте от бешенства домашних любимцев. Это день инициативных и настойчивых. Многие могут сувать нос в чужие дела. Чем спровоцируют ссору. С началом интимных отношений стоит подождать. Лучше перенести переговоры. Договоренности будут нарушаться. Не стоит закладывать фундамент. Такие здания вскоре назовут аварийными. Подождите с поиском пары. У Тельцов, Дев и Стрельцов появится шанс изменить свою жизнь к лучшему".

Овен

Не пропустите корпоративной вечеринки. Вы не будете обделены вниманием представителей противоположного пола. Еще сможете поговорить о повышении по работе.

Телец

Не избегайте общения с родителями своих любимых. Они помогут вам не только хорошими советами.

Близнецы

Ваши планы на выходные не будут совпадать с намерениями партнеров. Настаивать на своем не стоит. Займитесь каждый своим делам.

Рак

Вам не хватит терпения. Поэтому воспитание малышей поручите кому-то из старших родственников. Сами же погуляйте вместе с любимыми парком.

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Лев

Отдохните вдвоем с милыми в кругу старых друзей. В таком окружении у вас с любимыми не будет повода для взаимных претензий.

Дева

Не планируйте большого количества деловых контактов. Семья скучала без вашего внимания целую неделю. Побудьте с близкими в выходные.

Весы

Отложите намеченные дела. Любимые захотят провести свободное время вне дома. Поддержите их инициативу. Вы об этом не пожалеете.

Скорпион

Позвольте жене (мужу) хорошо отдохнуть после напряженной рабочей недели. Возьмите на себя все домашние хлопоты.

Стрелец

Посвятите свободное время детям. Они потребуют мудрого утешения. Не спорьте с родственниками по поводу подходов к воспитанию малышей.

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Козерог

Не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми.

Водолей

Все пойдет вопреки вашим планам. Собраться компанией не удастся. Бороться с обстоятельствами не следует. Занимайтесь тем, что приносит удовольствие.

Рыбы

Организуйте для семьи культурную программу на выходные. Насладитесь созерцанием шедевров искусства. Отдохните от повседневных забот.

17-18 июля избегайте большой физической нагрузки. Организм будет нуждаться в полноценном отдыхе.