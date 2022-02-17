Гороскоп на 18 февраля: какие 3 знака откроют в себе суперспособности

Не теряйте дальновидности. Думайте о последствиях своих действий. Фото: pixabay.com

18 февраля все, что пытались скрыть, начнет вылезать вверх. Не пытайтесь кого-нибудь обмануть. Навредите себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день пустого прожектерства, – говорит астролог. – Не теряйте время на выслушивание новых идей. Им не дано сбыться. Люди будут охотно конфликтовать. Избегайте открытого противостояния с оппонентами. Трудно будет воздержаться от соблазна прыгнуть в гречку. Не теряйте дальновидности. Думайте о последствиях своих действий. Суперспособности в себе откроют Тельцы, Стрельцы и Рыбы. Вы будете предвидеть будущее и сумеете предостеречь от ошибок своих друзей, детей и любимых".

Овен

Дела будут идти хорошо. У вас будет стабильная прибыль. Неудачным будет вечер этого дня. Покупки и договоренности не следует производить после обеда.

Телец

Вам будет везти по финансовым делам. Однако соблюдайте меру. Жадность к добру не доведет. Продавать и покупать недвижимость не время.

Близнецы

Желания не будут совпадать с вашими возможностями. Много деньги в этот день не заработать. Не стоит и стремиться к этому.

Рак

Вносить задаток за квартиру или авто не следует. Продавцы могут изменить цену. Деньги пропадут.

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Лев

Закончился сложный денежный период. С этого дня прилагайте усилия для существенного улучшения своего материального положения. Звезды будут активно содействовать вам.

Дева

Более успешно пройдут финансовые операции в первой половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции.

Весы

Берегитесь воров. Старайтесь оградить свой кошелек от кражи. Имейте некоторую сумму для покрытия непредвиденных расходов.

Скорпион

Появятся недоразумения с получением заработанных денег. Будьте внимательны у банкоматов. Не переводите большие суммы. Следите за изменением курса валют.

Стрелец

Вам не будет достаточно практичности в ведении дел. Есть риск избавиться от части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

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Козерог

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Можете добиться противоположного. Порадуйте детей обновками.

Водолей

В этот день вам сложно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредиты.

Рыбы

Денег в кармане мало для осуществления необходимых выплат. К тому же ожидается ущерб из-за приобретения некачественного товара. Следите.

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