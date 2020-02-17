Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь

 
Ексклюзивы
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 36
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
1 Просмотров: 441
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4 Просмотров: 5031
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2394
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1386
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2250
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2439
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5337
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4401
Фото
Все фото
6
4
6
23
6
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Горный спасатель показал выставку фото Карпат
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Пробная свадьба: в Полтаве пары женились на сутки
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Видео
Все видео
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
"Надеюсь, протоколы лечения он знает лучше, чем Конституцию" - Майкл Щур высмеял Комаровского
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 36
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 900
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 963
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2529
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1215
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 774
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
вторник, 18 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь

  Комментировать
Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь
Отложите на пару недель обновление программного обеспечения на компьютере. Может быть потеряна важная информация. Фото: astrozodiac.net

18 февраля не стоит начинать изучение иностранных языков, записываться на курсы повышения квалификации. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День не способствует интеллектуальным занятием. Плохо будет работать голова, - говорит астролог. - Трудно будет сосредоточиться на работе. Хотите избежать потерь? Тогда двигайтесь медленно. Не спешите с выводами. Не стоит обращаться с жалобами к администрации. Вы можете навредить своей карьере. Отложите на пару недель обновление программного обеспечения на компьютере. Может быть потеряна важная информация. Начало длительного путешествия тоже лучше перенести на следующую неделю. Ложитесь спать до полуночи. Этой ночью сон может быть тяжелым".

Овен

Цените настоящие отношения. Не сочтите себя выше окружающих. Пренебрежительное отношение к партнерам может оттолкнуть их от вас.

Телец

Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи не удастся. По крайней мере в этот день. Выбор за вами. Утром вы будете чувствовать себя счастливыми.

Близнецы

Лучшее время для личной переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой весточки. Позвоните старшим членам семьи.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Хорошее время для приобретения бытовой техники.

Лев

Проблемы будут накапливаться. Некоторые будут казаться безвыходным. Дайте себе время на размышления. Наблюдайте за ситуацией.

Дева

Стремиться к романтическим приключениям. Не пропустите очередной вечеринки. Кто-то из присутствующих на ней возьмет в плен ваше сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы

Весы

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые покупки.

Скорпион

Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу. Вы с милыми станете родными.

Стрелец

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Покупать компьютеры и средства связи не стоит.

Козерог

Благоприятных условий для укрепления отношений с милыми не будет. Такие условия придется создавать самим. Иначе вечер не удастся.

Водолей

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Рыбы

Есть опасность попасть в любовный треугольник. Не давайте обещаний двум партнерам. Сделайте выбор или дайте себе время на размышления.

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 51511
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 27981
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 26209
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 22653
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 17-23 февраля: какие неожиданности готовит предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 18495
Общество
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
 Просмотров: 45
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
Спасатели получили 10 снегоболотоходов украинского производства
6
 1 Просмотров: 1206
В Украине детей не будут брать в детдома
В Украине детей не будут брать в детдома Просмотров: 1098
Правоохранители ликвидировали онлайн-порностудию
Правоохранители ликвидировали онлайн-порностудию Просмотров: 801
Пьяный нацгвардеец потерял пистолет
Пьяный нацгвардеец потерял пистолет Просмотров: 774
Больше всего комментируют
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
2
Зеленский не будет капитулировать - Портников
2
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
Голосов: 48914
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua