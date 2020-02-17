Гороскоп на 18 февраля: астролог предупредила, как избежать потерь

Отложите на пару недель обновление программного обеспечения на компьютере. Может быть потеряна важная информация. Фото: astrozodiac.net

18 февраля не стоит начинать изучение иностранных языков, записываться на курсы повышения квалификации. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День не способствует интеллектуальным занятием. Плохо будет работать голова, - говорит астролог. - Трудно будет сосредоточиться на работе. Хотите избежать потерь? Тогда двигайтесь медленно. Не спешите с выводами. Не стоит обращаться с жалобами к администрации. Вы можете навредить своей карьере. Отложите на пару недель обновление программного обеспечения на компьютере. Может быть потеряна важная информация. Начало длительного путешествия тоже лучше перенести на следующую неделю. Ложитесь спать до полуночи. Этой ночью сон может быть тяжелым".

Овен

Цените настоящие отношения. Не сочтите себя выше окружающих. Пренебрежительное отношение к партнерам может оттолкнуть их от вас.

Телец

Придется выбирать между карьерой и личным. Соединить эти вещи не удастся. По крайней мере в этот день. Выбор за вами. Утром вы будете чувствовать себя счастливыми.

Близнецы

Лучшее время для личной переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой весточки. Позвоните старшим членам семьи.

Рак

Деньги будут идти в ваши руки. Ожидается повышение заработка. Вкладывайте средства в рекламу. Хорошее время для приобретения бытовой техники.

Лев

Проблемы будут накапливаться. Некоторые будут казаться безвыходным. Дайте себе время на размышления. Наблюдайте за ситуацией.

Дева

Стремиться к романтическим приключениям. Не пропустите очередной вечеринки. Кто-то из присутствующих на ней возьмет в плен ваше сердце.

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Весы

Средств хватает не только на оплату текущих счетов. Фортуна на вашей стороне. Можно позволить себе и внеплановые покупки.

Скорпион

Не позволяйте серой обыденности разрушить ваше счастье. Устройте маленький семейный праздник хоть и с вымышленного поводу. Вы с милыми станете родными.

Стрелец

Поступит несколько небольших сумм. Часть ожидаемых денег задержится. Покупать компьютеры и средства связи не стоит.

Козерог

Благоприятных условий для укрепления отношений с милыми не будет. Такие условия придется создавать самим. Иначе вечер не удастся.

Водолей

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Рыбы

Есть опасность попасть в любовный треугольник. Не давайте обещаний двум партнерам. Сделайте выбор или дайте себе время на размышления.

Масленицу отмечают в последнюю неделю перед началом Великого поста. В этом году празднование начнется с понедельника, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 1 марта.