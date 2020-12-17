Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы

Дом потребует ваших рук. Отремонтируйте то, что сломалось, начните генеральную уборку. Фото: pixabay.com

18 декабря рискуете попасть в любовный треугольник. Вовремя сделайте свой выбор. Двойная жизнь принесет лишние хлопоты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Тяжелым будет начало этого дня, - говорит астролог. - Люди будут жаловаться на головную боль. Эмоциональные колебания будут мешать сосредоточиться на работе. Разрушатся ранее составленные планы. Усилится противостояние между оппонентами. Дом потребует ваших рук. Отремонтируйте то, что сломалось, начните генеральную уборку. Возможны аварии в электросети. Переезд на новое место жительства не желателен. Новые финансовые перспективы откроются перед Близнецами, Девами и Рыбами".

Овен

Переговоры по финансовым вопросам отложите на несколько дней. Не оформляйте имущественных поручений. Пополнить бюджет не удастся. Это не ваш день.

Телец

Резко увеличится отток денег. Придется повысить интенсивность труда для сохранения положительного финансового баланса. Родные потребуют материальной поддержки.

Близнецы

На все необходимое денег хватает. Увеличению доходов будут препятствовать неторопливость партнеров по бизнесу. Не стоит покупать авто.

Рак

Должники не смогут вовремя вернуть вам деньги. Дополнительных доходов не будет. Понадобится разумное распределение существующих средств.

Лев

Неблагоприятный день. Заработанные деньги пойдут на погашение срочных счетов. Качество купленных товаров не будет удовлетворять вас.

Дева

Перед вами откроются новые финансовые перспективы. Не позволяйте себе лениться. Работайте на будущее. Экономьте часть заработка.

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Весы

Заработанные деньги дойдут до вас не в полном объеме. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте расчетные бумаги. Регистрировать новое предприятие не пора. Оно будет убыточным.

Скорпион

В вашем распоряжении мало денег. Принимайте хорошо взвешенные решения по финансовым вопросам. Не рассчитывайте на интуицию.

Стрелец

Вы не будете ограничены в финансах. Однако удовлетворить часть своих потребностей не удастся. Появятся срочные выплаты.

Козерог

Удача будет не на вашей стороне. Могут пересматриваться деловые соглашения. Увеличатся налоговые выплаты. Интересные финансовые предложения получат конкуренты. Не одалживайте людям деньги.

Водолей

Уровень состояния остается неизменным. Найти более выгодные условия работы не удастся. Отложите покупку бытовой техники.

Рыбы

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе и внеплановые расходы. Брать кредит не следует.

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