Гороскоп на 17-23 января: астролог назвала лучшие дни недели

Не пора обновлять верхнюю одежду и обувь. Купленные вещи быстро сносятся. Фото: pixabay.com

В течение недели с 17 по 23 января повезет тому, кто умеет убеждать. К вам будут прислушиваться. Удастся уговорить кого угодно. Наберитесь терпения. Сейчас все козыри в ваших руках. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Прибыльным будет начало недели, – говорит астролог. – Вторник и четверг – лучшие дни недели. В это время следует менять работу или должность. На новой будут хорошо платить. У вас появятся поклонники. Знакомство в соцсети перерастет в надежные и продолжительные отношения. Не пора обновлять верхнюю одежду и обувь. Купленные вещи быстро сносятся. Хорошо пойдет торговля в интернете. Поведение детей будет расстраивать. Не пытайтесь перевоспитать. Скоро все станет на свои места. Новая косметика приведет к аллергии. Не ходите без шапки. Спровоцируете мигрень".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Не будет времени, поэтому растеряетесь. Судьба покажет свою благосклонность. Если будете медлить с принятием решений, упустите все. Будьте верны любимым. Любите, цените и ничего не требуйте в ответ.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Избегайте аферистов. Пообещают золотые горы, но обманут. Холодильник или телевизор купите в выходные, но без кредитов. Застрахуйте имущество. Установите противопожарную сигнализацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Хватит бежать впереди поезда. Дождитесь подходящего момента и получите то, чего заслуживаете. Позаботьтесь об улучшении жилищных условий. Пора переехать в новую квартиру, начать ремонт.

Рак (22 июня – 22 июля)

Эта неделя научит терпеть и ждать. Отложите сделки с недвижимостью. Не пора арендовать дом или квартиру. Смените одно неудобство на несколько новых.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Не спешите что-либо доказывать. Делайте, что должны, и результат приятно удивит. Вашими кулинарными способностями будут восхищаться родные и друзья.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Жизнь будет удерживать от ошибок. Не бойтесь изменять направление деятельности. Удачное время заявить о своих умениях. Лидерских черт хватает, но не помешает научиться выступать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды способствуют успеху. Рядом будут люди, на которых следует равняться. Обменяйтесь опытом. За сверхурочную работу хорошо заплатят.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Возвратятся силы. Будете работать вдвое больше и не будете уставать. Не отправляйте откровенные фотографии и интимные сообщения любимым. Это увидят их коллеги.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Плывите по течению и не полагайтесь на кого-нибудь. Мало кто поддержит. Утешит приобретение белья. Вы будете чувствовать себя соблазнительными. Выходные проведите с любимыми.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Ощутите крепкую почву под ногами. Заработка будет хватать на новый смартфон или телевизор, но деньги лучше отложить. Дни рождения пройдут весело. Гости принесут деньги. Купите за них то, о чем мечтали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Предложат интересную работу. Смело мечтайте и поступайте. Впереди длительный период взлетов и побед.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Ощутите поддержку звезд, но не людей. Не полагайтесь на кого-нибудь, даже если он многое обещает.

Синоптики сделали прогноз погоды на начало недели и рассказали, где ждать морозов и снега.