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Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть

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Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Неприятный разговор спровоцирует подавленное настроение. Испорченным может быть все отдых. Фото: pixabay.com

17-18 июля избегайте большой физической нагрузки. Организм будет нуждаться в полноценном отдыхе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По-настоящему восстановить силы за выходные вам поможет искусство, - говорит астролог. - Найдите время для творчества. Сделайте собственными руками необычную деталь для обновления интерьера дома. Найти эмоциональное равновесие поможет приятная музыка. Не спорьте с пожилыми людьми. Неприятный разговор спровоцирует подавленное настроение. Испорченным может быть все отдых. Это время побед. Финансовый успех ждет Тельцов и Близнецов, Весов и Рыб. Вы будете иметь множество шансов разбогатеть".

Овен

Распорядитесь имеющимися средствами экономно. Ожидаются незапланированные расходы на нужды детей. До получения основного заработка поступлений не будет.

Телец

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Отзовитесь по просьбе друзей о материальной поддержке. Это не навредит вашему бюджету.

Близнецы

Соглашайтесь на подработку в субботу. Вам хорошо за него заплатят. В тот же день вас ждут удачные покупки. В воскресенье ожидаются мелкие потери. Бодрствуйте.

Рак

По возможности избавьтесь задолженности. Отложите на потом операции по обмену валют. Следите при осуществлении расчетов. В воскресенье вас порадует небольшая находка.

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Лев

Состояние финансовых дел будет оставаться без изменений. Экономить не придется. Возможные прибыли в виде подарков.

Дева

Не занимайтесь решением финансовых проблем. Вы будете оставаться в невыгодной позиции. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они будут потерянными.

Весы

Денег будет достаточно. Выбирайте отдых на свой вкус. Приобретенная в субботу одежду вам подойдет. Не стоит покупать обувь в воскресенье.

Скорпион

Совершите необходимые покупки в субботу утром. Позже расходов следует воздержаться. Ожидаемых в воскресенье доходов не будет.

Стрелец

Запланируйте на эти дни переоборудование своего дома. Самое время заняться ремонтом сантехники. Денег и времени на это хватает.

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Козерог

Отправляться на заработки не следует. Удовлетворительной платы за это вы не получите. Запланируйте поход по магазинам. У вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей.

Водолей

Переоснащение электрооборудования в доме или ремонтные работы сделайте в субботу. По возможности - своими руками. Приглашенные рабочие обойдутся дорого.

Рыбы

После совершения необходимых покупок останется мало карманных денег. Однако дефицит налички в случае необходимости можно компенсировать бартером.

Астролог дала прогноз на неделю. Ее предсказания не оставят равнодушным никого.

Автор: Gazeta.ua
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