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понедельник, 17 января 2022 07:00

Гороскоп на 17 января: Тельцов ждет карьерный рост, Весам предвещают финансовый успех

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Гороскоп на 17 января: Тельцов ждет карьерный рост, Весам предвещают финансовый успех
Сражайтесь с вредными привычками. Есть шанс выйти победителями из этой борьбы. Фото: pixabay.com

17 января уделите больше внимания старшим членам семьи. Воздержитесь от желания поспорить с ними. Прислушайтесь к их советам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем имет полнолуние, – говорит астролог. – Повышается метеозависимость и чувство внутренней тревоги. Приводите в порядок текущие дела. Не беритесь за воплощение новых проектов. Эгоистичным натурам не будет везти в этот день. Избавьтесь от чрезмерной самоуверенности. Не отвлекайтесь от людей, которые обращаются к вам с просьбой о помощи. Будьте щедры на милосердие, участвуйте в благотворительных делах. Сражайтесь с вредными привычками. Есть шанс выйти победителями из этой борьбы. Тельцов ждет карьерный рост, Весам прочат финансовый успех".

Овен

Не задерживайте у себя большие суммы. Деньги должны работать. Поиски новых финансовых партнеров не дадут положительного результата.

Телец

Берегите от повреждения вещи. Не подвергайтесь штрафным санкциям. Ваш карман может пострадать от собственной опрометчивости.

Близнецы

Удовлетворить свои потребности вы не сможете. Не хватает денег. К тому же возрастут расходы на нужды детей.

Рак

Заметных финансовых ограничений вы не будете чувствовать. Позвольте себе отдохнуть от сверхурочной работы. Может случиться редкая вещь, которую давно хотели купить. Не упускайте шанса ее приобрести.

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Лев

Размер прибыли не оправдает ваших ожиданий. Просмотрите список запланированных покупок. Придется его существенно снизить.

Дева

Дела будут идти хорошо. Однако вы можете переоценить свои финансовые возможности. Не давайте обещаний оказать кому-нибудь материальную поддержку.

Весы

Принимать быстрые решения небезопасно. Обращайте внимание на все "за" и "против", прежде чем примете решение по финансовым вопросам. Есть шанс разбогатеть.

Скорпион

Сведите к минимуму денежные операции. Не обращайтесь к сервисным службам. Есть риск выбросить деньги на ветер.

Стрелец

Сложная ситуация. Уменьшить дефицит бюджета пока не получится. Не тратьте впустую денег на случайные покупки. Поддержать вас материально никто не сможет.

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Козерог

Сохраняется средний уровень заработка. Будут возникать проблемы с получением заработанных денег. Поэтому не стоит заранее планировать расходы.

Водолей

Переход на новое место работы не приведет к увеличению доходов. Имейте запас денег для выполнения срочных ремонтных работ.

Рыбы

Денег будет хватать на все необходимое. Не следует в этот день вести переговоры по финансовым вопросам. Заключенные договоренности будут пересматриваться.

Синоптики удивили прогнозом погоды на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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