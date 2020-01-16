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пятница, 17 января 2020 07:00

Гороскоп на 17 января: как пережить самый тяжелый день месяца

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Гороскоп на 17 января: как пережить самый тяжелый день месяца
Проведите вечер в уютной семейной атмосфере. Фото: astrozodiac.net

17 января - один из самых критических дней месяца. Обострятся проблемы. Будут вспыхивать конфликты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По возможности заканчивайте рабочий день раньше, чем обычно, - говорит астролог. - Ночь в этот день - время активизации страхов. Острее может ощущаться одиночество. Проведите вечер в уютной семейной атмосфере. Будьте чуткими. Не оставляйте без внимания летных и больных родственников. Сумма полученного заработка позволит удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет".

Овен

Любимые захотят особого признания. Дарите им больше внимания в этот день. Будьте откровенны в чувствах.

Телец

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги.

Близнецы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупайте мебель. Позаботьтесь об уюте в доме.

Рак

Вами будут восхищаться окружающие. Только мало внимания будут давать непосредственные партнеры. Не обижайтесь. Это временно.

Лев

Вечер будет богатым на приятные встречи. У вас появятся поклонники. Будете в центре внимания.

Дева

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно совершить вечерний поход по магазинам. Покупки будут удачными. Вкладывайте деньги в практические вещи.

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Весы

Переписка с новыми знакомыми негативно повлияет на отношения с любимыми. Не оставляйте их в одиночестве.

Скорпион

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Стрелец

Не стесняйтесь говорить партнерам о своей любви. Будьте готовы вновь влюбиться в них. Подарите им незабываемую ночь.

Козерог

Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родных. Без нее трудно будет свести концы с концами. Доходы не будут покрывать расходов в полной мере.

Водолей

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами могут оказаться неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Рыбы

Вы не готовы к существенным изменениям в своей жизни. Сумейте донести это до партнеров спокойно. Не время говорить о женитьбе.

Синоптики рассказали, когда пойдет снег.

Автор: Gazeta.ua
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