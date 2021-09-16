Гороскоп на 17 сентября: чьи финансовые дела пойдут в гору

Не полагайтесь на свою интуицию. Она подведет. Фото: pixabay.com

17 сентября будьте пунктуальными. Не оправдывает собственных неуместных поступков. Умейте просить прощения. Исчезнут основания для ссоры. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Неблагоприятный для начала большинства дел день, - говорит астролог. - Люди будут терять природную практичность. Дух авантюризма может просыпаться в горячих головах. Но для путешествия, игры и кардинальной реконструкции помещений это не самый лучший момент. Большинство проблем будет возникать из-за поспешности и принятия непродуманных решений. Не полагайтесь на свою интуицию. Она подведет. Ходите осторожно крутыми тропами. Не стоит отправляться в горы или отправляться куда-то на самолете. В Овнов, Раков, Дев и Водолеев финансовые дела пойдут в гору".

Овен

Деньги будут поступать вовремя. Старайтесь поддерживать разумный баланс между доходами и расходами. Не позволяйте знакомым втянуть вас в очередную финансовую авантюру.

Телец

Дополнительной прибыли не будет. Выберите стратегию малых шагов. Новые дела начните с понедельника.

Близнецы

Уровень доходов не станет меньше. Но деньги могут слишком быстро исчезать. Ищите источник убытков. Наведите порядок в финансовой документации.

Рак

Понадобится умение быстро ориентироваться в изменениях экономической обстановки. На находчивых и смелых ожидает финансовый успех. Хорошо рассчитывайте возможные последствия своих действий.

Лев

Обстоятельства будут всячески мешать вам осуществить задуманное. Обещанные деньги не попадут в ваши руки. Так что не стоит на них рассчитывать.

Дева

Вам будет везти в финансовых делах. Попробуйте увеличить свой капитал. Проявляйте гибкость в работе с людьми. Это принесет вам дополнительную прибыль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака

Весы

Утром все будет идти по плану. Неприятных неожиданностей не будет. Вечер не будет способствовать росту доходов. Браться за дополнительную работу не следует. Хорошо за нее не заплатят.

Скорпион

Ситуация стабилизируется. Вкладывать свои деньги в чужой бизнес не торопитесь. Вернуть их будет непросто. Увеличатся расходы на транспорт.

Стрелец

Ожидается средний уровень доходов. Сосредоточьтесь на основном виде деятельности. Дополнительных взносов потребует ваше авто.

Козерог

Более удачно пройдут финансовые операции во второй половине дня. Избегайте штрафных санкций. Не спорьте с представителями полиции.

Водолей

Позаботьтесь о своем будущем. Сделайте первый страховой взнос. Добрый день для оформления наследства или имущественного поручения.

Рыбы

Выдвигать материальные претензии не время. Вы не достигнете своей цели. Убытки вам никто не возместит. Задовольниться пока имеющимися ресурсами. Деньги в карман не переведутся.

Астролог поразила прогнозом на неделю с 13 по 19 сентября.