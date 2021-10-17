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воскресенье, 17 октября 2021 07:00

Гороскоп на 17 октября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения

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Гороскоп на 17 октября: в чьей жизни наступят долгожданные изменения
Сколько бы денег не было в кармане, не забывайте об экономии. Фото: pixabay.com

17 октября будете чувствовать себя раздраженными. Многое можете не успевать. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хватит обвинять в этом детей и любимых, - говорит астролог. - Не навязывайте коллегам свои политические взгляды и предпочтений. Поссоритесь и сделать малоэффективной рабочую неделю. Сколько бы денег не было в кармане, не забывайте об экономии. Любимые много времени будут проводить вне дома. Вас это обеспокоит. Ревность будет брать верх над разумом. Воздержитесь от алкоголя. Уменьшите количество потребленного кофе. Долгожданные изменения наступят в жизни Дев, Козерогов и Весов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Любимые могут упрекать. Не обращайте внимания на их обвинения. Находите время на зарядку. Это улучшит кровоснабжение головного мозга. Лучше будет работать голова.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Не спорьте с любимыми в присутствии детей. Выходные проведите с родителями. Уберите могилы родственников. Давайте милостыню.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Это время отдыха и накопления сил. Не посещают больных родственников. Легко будет подхватить грипп или простуду. Они могут дать осложнения на сердце. Участятся инфаркты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Прихоти любимых не имеют границ, но не стоит влезать в долги. Откажитесь от кредита. Если денег не хватает, покупку отложите. Быстро будет набирать лишний вес. Ужинайте до 18:00.

Лев (23 июля - 23 августа)

Работа будет идти вяло. Так жизнь будет отводить от неприятностей. Поблагодарите Бога за людей, которые ежедневно поддерживают и оберегают. Бездетные пары имеют шанс стать родителями. Не делайте абортов, потому что навредите организму.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Какими усталыми не вернулись бы с работы, чаще разговаривайте с детьми и помогайте советом. Нельзя прокалывать нос, брови и уши.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Новые знакомые будут испытывают вас на честность. Не хвастайтесь незавершенными делами. Это удачное время, чтобы бросить пить и курить.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Проявите бунтарский характер. Но вряд ли ваш гнев поможет решить проблемы, которые накопились. Потерпите. Со следующей недели прояснится и часть проблем отпадет.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

За хлопотами не заметите, что происходит в жизни малышей. Бабушкам они сейчас будут доверять больше, поэтому и раскроют свои секреты. Легко будет забеременеть.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Многих ослепит желание помахать кулаками. Сосредоточьтесь на собственных делах. Не стоит самоутверждаться за счет других. Хорошо будет вестись водителям и курьерам.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Многим замените психолога, потому что готовы выслушать и понять. Не пытайтесь вернуть утраченные отношения. Скандал не заставит себя ждать. Бывшие партнеры не будут признавать ошибок. Простуда даст осложнения на легкие.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Заработки невысокие, но стабильные. Трудно найти общий язык с любимыми. Не настаивайте на откровенных разговорах. Берегите глаза от пыли. В ветреную погоду носите очки.

Астролог удивила своим прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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