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среда, 17 ноября 2021 07:00

Гороскоп на 17 ноября: кто имеет реальные шансы разбогатеть

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Гороскоп на 17 ноября: кто имеет реальные шансы разбогатеть
Открытие магазинов или регистрацию новых фирм следует отложить до следующей недели. Фото: pixabay.com

17 ноября расширяйте круг знакомых. К вам хорошо отнесутся в новой компании. Общение будет плодотворным и интересным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большинство начатых в этот день дел окажутся бесперспективными, – говорит астролог. – Не стоит проводить презентации. Открытие магазинов или регистрацию новых фирм следует отложить до следующей недели. Чаще будет встречаться безответственность. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они могут вернуться к вам непоправимо испорченными. Не пора выяснять отношения. Сегодня скорее можно поссориться, чем найти общий язык. Реальный шанс разбогатеть имеют Овны, Тельцы и Девы. Хорошо обдумывайте каждый финансовый шаг. Будет беспокоить головная боль. Раньше ложитесь спать".

Овен

Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними. Покупать товары в кредит не следует.

Телец

Удержите деньги. Не совершайте больших покупок. Отправляться в путешествие не время. Оно обойдется слишком дорого.

Близнецы

Средств будет хватать на все необходимое. На выигрыши и премии не стоит рассчитывать. Дополнительный доход не предусматривается.

Рак

Сверхурочная работа не даст увеличения зарплаты. Говорить с руководством о повышении заработка не следует. Рассчитывайте на имеющиеся деньги.

Лев

Постоянно будет ощущаться нехватка средств, несмотря на увеличение размера заработка.

Дева

Не позволяйте себя обмануть. Делать большие денежные переводы и платить залог не время.

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Весы

До поступление доходов нужно немного подождать. В затруднении полагайтесь на друзей. Они могут оказать материальную поддержку.

Скорпион

Проживите этот день экономно. Не берите у банка деньги под залог имущества. Возвратить их вовремя не сможете.

Стрелец

Партнеры снова смогут влюбить вас в себя. Воспользуйтесь случаем устроить романтический вечер. Вспомните свои первые свидания.

Козерог

Переплата за покупку не гарантирует высокого качества. Не бросайте деньги на ветер. Не давайте людям в использование свои вещи. Они могут быть испорчены.

Водолей

Неудачи будут сопровождать вас в этот день. Не допускайте финансового риска. Следите за кошельком.

Рыбы

Финансовые операции будут проходить проблематично. Не гонитесь за сверхприбылями. Отложите часть денег на нужды детей.

В течение недели с 15 по 21 ноября остерегайтесь незваных гостей. Астролог рассказала, чего следует ждать от недели с затемнением.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
ноября

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