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среда, 17 марта 2021 07:00

Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех

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Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Знакомство с новыми людьми пройдет неудачно. Не следует назначать первого свидания. Фото: pixabay.com

17 марта возьмите на себя роль защитника слабых и обиженных. Придерживайтесь данного слова. Любимые, родители и дети будут гордиться вами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Особенно важно в этот день не терять ясности ума, - говорит астрологиня. - Оставайтесь трезвыми. Не отправляйтесь на поиски приключений. Слепой азарт и непродуманный риск может привести к трагическим последствиям. Не увлекайтесь новыми творческими проектами. Рожденные идеи потребуют проверки на жизнеспособность. Знакомство с новыми людьми пройдет неудачно. Не следует назначать первого свидания. Невиданный успех звезды предсказывают Весам, Скорпионам и Стрельцам".

Овен

Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Денег едва хватает на пропитание. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Проверяйте сдачу на рынке.

Телец

Будет удерживаться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои умеренные потребности. Не покупайте одежды.

Близнецы

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политике. Хорошо налаженный бизнес будет давать хорошие прибыли.

Рак

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте при себе запас денег. Заемные людям вещи вернутся к вам испорченными.

Лев

Деньги будут даваться нелегко. Придется браться даже за неквалифицированную работу. Купленные товары будут иметь скрыты недостатки. Лучше воздержаться от покупок.

Дева

Держите запас денег на непредвиденные расходы. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт пошатнет вашу экономику.

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Весы

Днем дела будут идти неплохо. Вовремя поступят ожидаемые деньги. Не откладывайте на вечер решения финансовых вопросов.

Скорпион

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Стрелец

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте бытовой техники.

Козерог

Реально оценивайте свои финансовые возможности. Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может принести большие потери.

Водолей

Вечером придется подсчитывать убытки. Будьте внимательны в течение дня. Не допускайте ошибок в ведении дел.

Рыбы

Внимательно следите за движением денег. Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь.

Гороскоп на март удивит многих. Что нужно знать, чтобы стать богаче и счастливее?

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
марта

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