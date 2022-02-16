Гороскоп на 17 февраля: только в 2 знаков зодиака все будет в шоколаде

Благоприятное время для начала обучения. Интересуйтесь новыми книгами и фильмами. Фото: pixabay.com

17 февраля ходите на собеседование. Вам предложат хорошую должность. Условия труда и заработок порадуют. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день конструктивных договоренностей, – говорит астролог. – Очень легко будет найти общий язык с окружающими. Пишите письма. Идите на встречи с друзьями. Доносите свои идеи до партнеров и коллег. Вас услышат. Нельзя использовать информацию, которая вредит людям. Благоприятное время для начала обучения. Расширяйте мировоззрение. Интересуйтесь новыми книгами и фильмами. Хорошее время для поиска давно потерянных вещей. У Львов и Тельцов все будет в шоколаде".

Овен

Вам будет везти. Воспользуйтесь случаем заработать дополнительную сумму. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Телец

Дефицита денежных средств не будет. Но совершить необходимые покупки лучше в выходные. Отложите на следующей неделе рассмотрение новых финансовых проектов.

Близнецы

Придет часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше совершить после обеденного перерыва.

Рак

Заработок получится небольшой. Купите подарки близким людям. Побалуйте себя обновкой.

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Лев

Произойдет дальнейшее укрепление финансовых позиций. Заработки порадуют. В дополнительных взносах будет нуждаться ваш дом.

Дева

Ход финансовых дел не будет вас удовлетворять. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Вскоре все устроится.

Весы

Сведите к требуемому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Старайтесь не подвергаться штрафным санкциям.

Скорпион

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не будут отвечать ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Стрелец

Деньги будут даваться нелегко. Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя.

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Козерог

Отложите переезд в новую квартиру. Не приступайте к ремонту. Закрывайте краны. Бытовые невзгоды могут повлечь за собой большую потерю денег.

Водолей

Увеличивается отток денежных средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет.

Рыбы

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметных прибылей тоже. Не следует заключать финансовые соглашения. Их условия придется пересматривать.

Астролог рассказала, как сделать середину февраля счастливым временем в году.