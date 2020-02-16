Гороскоп на 17 февраля: день, который изменит вашу жизнь

Это подходящее время для исследования родословной. Некоторыми находками в архиве будете приятно удивлены. Фото: astrozodiac.net

17 февраля без особых на то причин может нахлынуть ностальгическое настроение. Вспомните о тех, кого нет рядом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Посмотрите старые фото. Позвоните старым знакомым, - говорит астролог. - Вспомните с близкими лучшие страницы истории семьи. Это подходящее время для исследования родословной. Некоторыми находками в архиве будете приятно удивлены. Понедельник может стать днем, который изменит вашу жизнь. Этот день не подходит для создания чего-то нового. Освободите свои дома от хлама. Так вы можете найти давно потерянную ценную вещь. Хорошее время для систематизации коллекций и заключения каталогов ".

Овен

Ничто не будет препятствовать вашему финансовому успеху. Действуйте смело. Внешние обстоятельства будут способствовать обогащению.

Телец

Будут беспокоить ограничения в финансах. Это обстоятельство начнет сковывать деловую активность. Близкие поддержат вас.

Близнецы

Из-за халатности партнеров по бизнесу вы избавитесь дополнительной прибыли. Старайтесь не терять материальной независимости.

Рак

Звезды будут способствовать осуществлению ваших финансовых планов. Можно оформлять наследство. Начало ремонтных работ лучше перенести на конец недели.

Лев

Удачным этот день не назовешь. Существовать риск приобрести некачественный товар. При покупке вещей учитывайте их функциональность.

Дева

В ваших руках не будет большой суммы. Работайте на перспективу. Верно направлена финансовая политика вскоре принесет хорошие доходы.

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Весы

Нагрузка на ваш кошелек возрастет. Дополнительной прибыли не ожидается. Рассчитайте хорошо свои дневные расходы.

Скорпион

Займитесь переоснащением жилого помещения. Выбросьте из дома старый хлам. Покупайте бытовую технику.

Стрелец

Старайтесь не допустить значительных потерь. За мелкими не жалейте. Удача в финансовых вопросах в этот день будет сопровождать вас.

Козерог

Большинство заработанного пойдет на погашение неотложных счетов. Не берите на себя ответственность за чужие деньги. Недостаток взыщут с вас.

Водолей

Не стоит позволять посторонним вмешиваться в ваши финансовые дела. Относитесь критически к советам. Занимать людям деньги не следует.

Рыбы

Недостаток денег заставит вас задуматься над целесообразностью вашей финансовой политики. Наведите порядок в своей бухгалтерии. Заботиться о повышении доходов не время.

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