Гороскоп на 17 декабря: назвали 3 знака, которые преследует успех

Прекрасный день для достижения гармонии в отношениях. Будьте любезны, и люди будут отвечать взаимностью. Фото: pixabay.com

17 декабря не следует скрывать своих чувств. Говорите любимым комплименты, признавайтесь в любви, обнимайте, целуйте, пишите стихи друг другу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Месяц максимально удален от Земли, – говорит астролог. – Будут обостряться хронические болезни. Ночью люди могут плохо спать. Утром не будут демонстрировать особый энтузиазм к работе. Чаще будет капризничать малыши. Родителям не хватит мудрости и терпения. Вырастет склонность молодежи к вандализму. Воздерживайтесь от алкоголя. Он будет пробуждать неконтролируемую агрессию. Прекрасный день для достижения гармонии в отношениях. Будьте любезны, и люди будут отвечать взаимностью. Дев, Скорпионов и Стрельцов начнет преследовать успех".

Овен

Неделя заканчивается сложно. На покрытие всех необходимых выплат не будет хватать собственных материальных ресурсов. Экономьте.

Телец

Увеличивается список требуемых затрат. Доходов не предполагается. За неимением средств вы будете ограничены в действиях.

Близнецы

Не возлагайте больших надежд на этот день. Ваши усилия будут мало результативны. Финансовая ситуация не улучшится.

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Рак

Не откладывайте работу на завтра. Действуйте оперативно. Остерегайтесь мошенничества. Нанимать рабочих в этот день не стоит. Они принесут больше вреда, чем пользы.

Лев

Ситуация остается стабильной. Не берите на себя дополнительные финансовые обязанности. Сохраняйте баланс между доходами и расходами.

Дева

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для улучшения своего материального положения. Не вкладывайте средства в техническое оснащение своего бизнеса.

Весы

Имейте запас денег для покрытия непредвиденных расходов. Следите за своим кошельком. Берегите технику от повреждения.

Скорпион

Проявляйте решительность и настойчивость. Отстаивайте свои финансовые интересы. Уровень доходов будет расти.

Стрелец

Дефицит средств не будет ощущаться. Однако следует отказаться от больших затрат до следующей недели. Покупки будут неудачными.

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Козерог

Финансовые предложения в этот день будут выгодны для вас. Воспользуйтесь случаем пополнить свой бюджет.

Водолей

Существенных проблем с деньгами не будет. Однако расходы лучше планировать заранее. Отложите покупку мобильных телефонов.

Рыбы

Удачный день для решения финансовых проблем. Люди будут идти вам навстречу. Хотя и придется повоевать за собственные финансовые интересы.

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