Гороскоп на 17 декабря: чем порадует и удивит экватор месяца

Экватор месяца удивит финансовыми предложениями. Вернут долги, которые вы не ожидали получить. Фото: pixabay.com

17 декабря прекрасно будет вестись людям с аналитическим складом ума. Подходите к любому делу со всей серьезностью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Принимайте взвешенные решения, прислушивайтесь к советам опытных людей, - говорит астролог. - Это день ученых. Самое время делать сенсационные открытия. За интересные идеи будут хорошо платить. Познакомьте милых с лучшими традициями вашей семьи. Представьте любимых своим родителям. Сделайте все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в вашем доме. Экватор месяца удивит финансовыми предложениями. Вернут долги, которые вы не ожидали получить. Радуйтесь успехами детей, прислушайтесь к пожилым родственникам. С их уст прозвучит истина".

Овен

Фортуна не на вашей стороне. Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах. Старайтесь предвидеть возможные денежные потери. Не делайте долгов.

Телец

Лучшим личным планам не дано осуществиться. Не планируйте ничего особенного. Ваша забота в любом случае откликнется в сердце избранников.

Близнецы

В вашем распоряжении достаточно денег. Старайтесь удерживать материальную стабильность. Покупайте вещи надежные и полезные. Не пора заботиться о поддержании престижа.

Рак

Ваш бюджет будет существенно пополнен. Уровень доходов возрастет. Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия впоследствии могут пересматриваться.

Лев

Не отказывайтесь от исполнения супружеских обязанностей. Партнеры будут остро реагировать на вашу невнимательность к ним в этот день.

Дева

Вечером есть риск поссориться с любимыми. Попробуйте быть исключительно ласковыми. Предупредите возможные неприятности.

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Весы

Финансового прихода не будет. Но средств хватает. Отправляйтесь на рынок. Вы сможете приобрести много полезных вещей за умеренные деньги.

Скорпион

Выгодных финансовых предложений не будет. Воспользуйтесь утренними часами для проведения запланированных денежных операций. Позже удача будет не на вашей стороне.

Стрелец

Вся ваше внимание будет направлено на решение проблем у детей. Посвятите больше времени младшим членам семьи. Партнеры вас поймут.

Козерог

Руководство будет благосклонно отнесется к вам. За качественную работу получите премиальные. Не давайте обещаний, потому что пожалеете о них.

Водолей

Вам не нравятся условности и ритуалы. Но любимые будут ждать подтверждения ваших чувств и комплиментов. Не разочаровывает их.

Рыбы

Устройте вечер воспоминаний. Вспомните вместе с милыми очаровательные моменты вашей совместной жизни. Почувствуйте себя счастливыми.

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