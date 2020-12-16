Гороскоп на 17 декабря: чем порадует и удивит экватор месяца

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Просмотров: 351
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 252
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1440
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 414
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 711
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 351
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 693
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4554
Фото
Все фото
14
6
4
5
7
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
&quot;Перші ластівки. Zалежні&quot; за одну ночь помогли более 250 подросткам
"Перші ластівки. Zалежні" за одну ночь помогли более 250 подросткам
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
Год работы обновленного КПВВ Ченгар – итоги в цифрах
&quot;Супер Топ-модель по-украински&quot;: финалистками реалити стали 3 участницы
"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы
Видео
Все видео
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
От коронавируса за сутки умерли 264 украинца
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Президент приказал остановить работу АЭС
Президент приказал остановить работу АЭС
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 378
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 171
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4266
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 675
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
1 Просмотров: 2007
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
четверг, 17 декабря 2020 07:00

Гороскоп на 17 декабря: чем порадует и удивит экватор месяца

  Комментировать
Гороскоп на 17 декабря: чем порадует и удивит экватор месяца
Экватор месяца удивит финансовыми предложениями. Вернут долги, которые вы не ожидали получить. Фото: pixabay.com

17 декабря прекрасно будет вестись людям с аналитическим складом ума. Подходите к любому делу со всей серьезностью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Принимайте взвешенные решения, прислушивайтесь к советам опытных людей, - говорит астролог. - Это день ученых. Самое время делать сенсационные открытия. За интересные идеи будут хорошо платить. Познакомьте милых с лучшими традициями вашей семьи. Представьте любимых своим родителям. Сделайте все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в вашем доме. Экватор месяца удивит финансовыми предложениями. Вернут долги, которые вы не ожидали получить. Радуйтесь успехами детей, прислушайтесь к пожилым родственникам. С их уст прозвучит истина".

Овен

Фортуна не на вашей стороне. Не соглашайтесь на участие в сомнительных финансовых проектах. Старайтесь предвидеть возможные денежные потери. Не делайте долгов.

Телец

Лучшим личным планам не дано осуществиться. Не планируйте ничего особенного. Ваша забота в любом случае откликнется в сердце избранников.

Близнецы

В вашем распоряжении достаточно денег. Старайтесь удерживать материальную стабильность. Покупайте вещи надежные и полезные. Не пора заботиться о поддержании престижа.

Рак

Ваш бюджет будет существенно пополнен. Уровень доходов возрастет. Заключать соглашения по финансовым вопросам не следует. Их условия впоследствии могут пересматриваться.

Лев

Не отказывайтесь от исполнения супружеских обязанностей. Партнеры будут остро реагировать на вашу невнимательность к ним в этот день.

Дева

Вечером есть риск поссориться с любимыми. Попробуйте быть исключительно ласковыми. Предупредите возможные неприятности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Раков на 2021 год: когда лучше жениться и рожать детей

Весы

Финансового прихода не будет. Но средств хватает. Отправляйтесь на рынок. Вы сможете приобрести много полезных вещей за умеренные деньги.

Скорпион

Выгодных финансовых предложений не будет. Воспользуйтесь утренними часами для проведения запланированных денежных операций. Позже удача будет не на вашей стороне.

Стрелец

Вся ваше внимание будет направлено на решение проблем у детей. Посвятите больше времени младшим членам семьи. Партнеры вас поймут.

Козерог

Руководство будет благосклонно отнесется к вам. За качественную работу получите премиальные. Не давайте обещаний, потому что пожалеете о них.

Водолей

Вам не нравятся условности и ритуалы. Но любимые будут ждать подтверждения ваших чувств и комплиментов. Не разочаровывает их.

Рыбы

Устройте вечер воспоминаний. Вспомните вместе с милыми очаровательные моменты вашей совместной жизни. Почувствуйте себя счастливыми.

С 21 декабря 2020 года наступят принципиально новые времена. Астрологиня шокировала прогнозом на 2021 год.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 17 декабря: чем порадует и удивит экватор месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Из-за пожара в цирке погибли 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 29952
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 20726
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 17001
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал
Министр иностранных дел РФ влип в международный скандал Просмотров: 12852
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
Какое будущее ждет украинцев в 2021 году - астролог поразила прогнозом
 Просмотров: 10890
Общество
В Одесской области будут судить командира военного судна
В Одесской области будут судить командира военного судна Просмотров: 36
В Могилянке объяснили, почему они против Шкарлета
В Могилянке объяснили, почему они против Шкарлета Просмотров: 261
Суд по делу Януковича перенесли
Суд по делу Януковича перенесли Просмотров: 36
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
14
 Просмотров: 207
С приходом Зеленского забыли о важности церковного вопроса
С приходом Зеленского забыли о важности церковного вопроса
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
4
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
3
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
Голосов: 54428
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть