Гороскоп на 16-22 ноября: почему нужно чаще считать деньги

В течение недели с 16 по 22 ноября действуйте не спеша. Задумайтесь, какие могут быть последствия от того, что творите. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Луна растет, энергии становится достаточно, - говорит астролог. - Главное ее правильно распределять. Часто будут возникать ситуации, когда небольшая проблема перерастет в большой коллапс. Люди начнут замечать недостатки в работе других, но не видеть своих ошибок. Не стоит придумывать проблемы там, где их нет. Уменьшает свои аппетиты, сдерживайте гнев. Чаще считайте деньги. Это поднимет настроение и предостережет от лишних расходов".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Ежедневно будете рисковать и за это придется поплатиться. Сопоставляет свои желания с финансовыми возможностями. Присматривайтесь к ситуации в стране. Немало препятствий будут мешать осуществлению ваших планов. Не предъявляйте претензий близким.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Все сходить вам с рук. Но стоит помнить: не всегда коту Масленица. Фортуна может отвернуться от вас. Многое будет ломаться в среду. Выбросьте из дома испорченную технику.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Вы упрямы и отчаянные. Будете указывать другим на их проблемы, но не замечать собственных. Хватит кого-то критиковать. Сейчас неудачное время для делового знакомства. Будут случаться скользкие и не надежны люди.
Рак (22 июня - 22 июля)
Ваши дела пойдут в гору. Дети и любимые будут вдохновлять к новым свершениям. Скоро денег в кошельке станет больше. Трудности отступает. Не удастся побыть в одиночестве. Среди новых знакомых будут ваши будущие друзья и коллеги.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вовремя платите за коммунальные услуги. Не накапливайте долги и не подвергайте на штрафные санкции. Не надо идти на компромиссы с собственной совестью. Пожалейте и поддерживайте тех, кто просит о помощи. Это время познания внутреннего мира.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Придется возвращаться к старым проектам. Готовьтесь исправлять ошибки и подтягивать хвосты. Отдавайте долги. Их не стоит тащить с собой в следующий год. Меняйте что угодно, только не любимую половинку. Потому что скоро пожалеете об этом.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Наполеоновские планы будут подгонять вперед. Работайте на перспективу, пока звезды способствуют вашему успеху. Эта неделя будет кормить вас несколько следующих месяцев. Не сидите без дела. Тратьте каждую минуту с умом.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Праздничное настроение будет вдохновлять. Пригласите друзей на день рождения. Загадывайте желание. Есть достаточно сил и вдохновения, чтобы их осуществить. Пополняйте сбережения. Отношения с любимыми качественно изменятся к лучшему.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
На вас будут пытаться вешать чужие проступки. Не объявляйте войну. Молча выслушайте все претезии. Кто молчит, тот трех научит. Дефицита средств не будет. Воздержитесь от расточительности. Поблагодарите родителей и любимых за поддержку.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Хорошо будете контролировать ситуацию. Но начнете часто доверять случайным знакомым, которые будут пытаться сбить вас с правильного пути. Вами активно могут интересоваться представители противоположного пола. Держите дистанцию. Вашей пары среди новых знакомых не будет.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Это время проверки друзей на верность, а отношений - на прочность. Прислушайтесь к тому, что происходит вокруг. Оставайтесь сдержанными и уверенными в себе. Настоящие друзья никуда не денутся.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Переоцените некоторых из своих знакомых. Иначе будете относиться к собственному окружению. Относитесь спокойно к мелким находкам и потерям. Они не будут делать погоду в вашем доме.
Астролог рассказала, чем удивит и шокирует середина ноября.
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