Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени

Гоните от себя лень и не спешите хвастаться результатами своего труда. Фото: pixabay.com

16 октября фантазия может завести вас далеко. Не путайте ее с реальностью, потому что можете попасть в неловкое положение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Избегайте участия в азартных играх, - говорит астролог. - Через несколько часов в эти дни можно потерять все свои сбережения. Не следует выбирать экстремальных видов спорта как форму отдыха. Возрастает опасность травмирования. Поход в парикмахерскую перенесите на конец следующей недели. Сейчас особенно опасно принимать поспешные личные решения. Это может привести к фатальной ошибке. Берегите существующие отношения. Во второй половине осени больше всего повезет Тельцам и Весам, Козерогам и Водолеям. Гоните от себя лень и не спешите хвастаться результатами своего труда. Денег станет больше, а это придаст сил и вдохновения".

Овен

Заработанного не хватит на покрытие потребностей вашей семьи. Используйте возможность поправить свои дела. Поработайте в выходные. Это поможет легко дожить до зарплаты.

Телец

Прихода заработанных денег придется еще немного подождать. Ограничьте свои расходы списком необходимых товаров. Освободите дом от лишних вещей.

Близнецы

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Рак

Тратить деньги на развлечения не разумно. Они понадобятся для более важных дел. Затерянные в эти дни вещи не вернутся к вам.

Лев

На вас валиться много работы. Но и финансовый выигрыш будет хороший. Не позволяйте себе лениться.

Дева

Достаточное материальное обеспечение позволит выбирать отдых на свой вкус. Не жалейте денег на поддержание здоровья.

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Весы

Вовремя проводите ремонт сантехники. Не оставляйте без присмотра работающие стиральные машины. Проверяйте краны перед выходом из дома. Возможны убытки из-за бытовых аварии.

Скорпион

Средние заработки на прошлой неделе заставят вас экономить в выходные. Ограничьте свои расходы до необходимого минимума. Существенной прибыли в ближайшее время не предвидится.

Стрелец

Денег в кармане достаточно. Подождите с приобретением аксессуаров для обновления интерьера. Удовлетворите свой познавательный интерес. Покупайте книги. Отправляйтесь на экскурсию.

Козерог

Не пора нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того будете чувствовать ограничения в финансах.

Водолей

Звезды будут способствовать реализации ваших планов. Даже при наличии финансового дефицита вы сможете приобрести все необходимое.

Рыбы

Старайтесь не выходить за рамки своих финансовых возможностей. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Обстоятельства будут диктовать свои условия.

На какие сюрпризы надеяться на этой неделе, астролог рассказала в прогнозе на 11-17 октября.