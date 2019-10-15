Гороскоп на 16 октября: астролог рассказала, чего категорически нельзя делать сегодня

Придется хорошо побегать, чтобы хоть что-то удалось. Дела будут двигаться очень медленно. Фото: astrozodiac.net

16 октября - непростой день. Начало важных дел по возможности отложите на четверг или пятницу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Среда не способствует удачному завершению начатого, - говорит астролог. - Придется хорошо побегать, чтобы хоть что-то удалось. Дела будут двигаться очень медленно. К вечеру усталость может валить людей с ног. Поэтому окружающие будут плохо контролировать свои эмоции. Это надо учитывать. Не вступайте в споры. Выяснять отношения не надо. Поздно вечером нежелательно гулять по темным улицам. Категорически нельзя запускать новые проекты. Они окажутся убыточными. Плохое время для признания, приобретения недвижимости в кредит, оформление наследства и поручений".

Овен

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода вы не получите.

Телец

Деньги будут всплывать быстро. Но так же быстро вы будете находить способ покрыть очередную нехватку средств. Ищите дополнительные средства экономии. Любимые стремятся помочь вам в делах. Примите их заботу с благодарностью.

Близнецы

Дела начнут двигаться неплохо. И заработки пока вряд ли вырастут. Ограничьте список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям свои вещи.

Рак

Не идите в игровые клубы. Оставите там немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. На распродаже можно приобрести дешевый хлам. Будут подводить часы и транспорт. Придется не раз корректировать планы. Опоздание других тоже может раздражать.

Лев

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет трудно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

Дева

Неприятных неожиданностей не будет. Но проблематично могут проходить операции с недвижимостью. Брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета.

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Весы

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Шумная компания быстро утомит вас. Проведите вечер в тихом домашнем окружении. Почитайте либо послушайте любимую музыку.

Скорпион

Контролируйте движение денег. Будут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Перечисляйте сдачу на рынке. Избегайте напряженных тем в ходе диалога с любимыми.

Стрелец

Финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку бесполезно. Работа будет полностью поглощать ваше внимание. На комплименты партнеру будет не хватать сил.

Козерог

Дополнительной прибыли не ожидается. Отложите оформления имущественных документов. Ошибки в важных бумагах приведут к лишним затратам.

Водолей

На воплощение новых идей финансовых ресурсов не хватит. Привлеките к делу единомышленников. Могут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом.

Рыбы

Продолжается период застоя в делах. Может ощущаться финансовый дефицит. Не выставляйте на продажу свои вещи. Подождите с открытием депозитных счетов.

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