Гороскоп на 16 ноября: кто в этот день почувствует себя настоящим счастливчиком

Попытайтесь забыть вечером о деньгах и рабочих проблемах. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay.com

16 ноября будут легко удаваться сложные задачи. Ждите кардинальных изменений. Самое время принимать предложение любимых о браке. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День будет способствовать рождению фантастических идей и научных открытий, – говорит астролог. – Изобретатели могут создать проект своей мечты. Принимайтесь за решение сложных задач. Тщательно проверяйте новую информацию. Люди будут склонны к поиску сенсационного материала. Будут грешить правдой ради эффектности. Помогите любимым расслабиться в конце дня. Их напряжение будет мешать вашему личному общению. Попытайтесь забыть вечером о деньгах и рабочих проблемах. Почувствуйте себя желанными партнерами. Наслаждайтесь жизнью. Настоящими счастливчиками в этот день себя почувствуют Тельцы, Раки, Львы и Скорпионы".

Овен

Отложите оформление имущественных поручений. Могут обнаружиться ошибки в ведении финансовой документации. Не подвергайтесь штрафным санкциям.

Телец

Вашими средствами воспользуются другие. Отдайте сами часть денег нуждающимся. Тогда нежелательных потерь будут меньше.

Близнецы

Деньги будут поступать небольшими суммами. Отложите проведение масштабных финансовых операций. Не покупайте электроники.

Рак

Больших надежд не возлагайте на этот день. Финансовые партнеры будут изменять условия сотрудничества. Удачнее будет вторая половина дня.

Лев

Ждите прибыли. Не отказывайтесь и от подработки. Будет возможность улучшить денежные дела.

Дева

Удачный день для повышения уровня материального обеспечения. Повезет. Финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу.

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Весы

Деньги будут идти в ваши руки. Приложите усилия для повышения заработка. Больше прибыли принесет работа в команде.

Скорпион

Из-за своей неорганизованности вы лишите себя возможности получить дополнительные средства. Разумно распределите существующую на руках сумму.

Стрелец

Внешние обстоятельства не дают вам спокойно зарабатывать деньги. Будьте настойчивы. Покупать автомобиль не следует.

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Козерог

Увеличивается отток денежных средств. Ищите дополнительные источники заработка. Ваша экономическая политика нуждается в пересмотре.

Водолей

Будет везти в мелочах. Участвуйте в акционной распродаже товаров. Переговоры по финансовым вопросам проводить не время.

Рыбы

Ожидается улучшение материального обеспечения. Можно позволить себе внеплановые расходы. Новые вещи не будут носить.

В течение недели с 15 по 21 ноября остерегайтесь незваных гостей. Астролог рассказала, чего следует ждать от недели с затемнением.