Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего

16 июня проснитесь раньше, чем обычно, чтобы иметь возможность подарить любимым свое внимание и любовь. Это наиболее романтичное утро недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Начнется этот день удивительно легко, - говорит астролог. - Не ленитесь. Плотно распланируйте первую половину дня. К обеду дела будут идти как по маслу. Развивайте свои способности. Не занимайтесь все время решением проблем окружающих. Немного здорового эгоизма не помешает. Будет везти смелым исследователям и уверенным в себе любовникам. Вы легко найдете себе достойную пару".
Овен
Кто-то из близких людей может спровоцировать ссору между вами и любимыми. Позже вы будете жалеть о своей вспыльчивости.
Телец
Дела будут хорошо продвигаться. Согласно улучшится материальное обеспечение. Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи.
Близнецы
Вечер этого дня не обойдется без приятных новостей. Рядом с милыми вы будете чувствовать себя прекрасно. Смотрите вдвоем любимый фильм.
Рак
Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров. Они могут испортить ваш вечер. Позвольте любимым разобраться с этой проблемой.
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Лев
Увеличивается отток средств. В материальной поддержки будут нуждаться ваши родные. От расходов на некоторые свои потребности придется отказаться.
Дева
Вы не будете проявлять инициативы по улучшению отношений с любимыми. И они будут растеряны. Поищите доверенное лицо. Посторонний человек поможет прийти к согласию.
Весы
Этот день потребует от вас много сил. Вечером захочется только отдыха в одиночестве. Поэтому не обещайте милым вечерней прогулки и своего внимания.
Скорпион
Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.
Стрелец
Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов.
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Козерог
Финансовый кризис все заметнее будет отражаться на вашем кошельке. Разделите поровну с другими членами семьи бремя повседневных расходов.
Водолей
Не пора расслабляться. Удержаться на плаву поможет упорный труд. Приложите усилия для сохранения приемлемого уровня заработка.
Рыбы
Рассчитывайте на имеющуюся в кармане сумму. Не берите ссуд. Для осуществления крупных покупок воспользуйтесь сбережениями.
В течение недели с 14 по 20 июня наступает период расцвета и больших возможностей.
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