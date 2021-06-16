Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего

К обеду дела будут идти как по маслу. Фото: pixabay.com

16 июня проснитесь раньше, чем обычно, чтобы иметь возможность подарить любимым свое внимание и любовь. Это наиболее романтичное утро недели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начнется этот день удивительно легко, - говорит астролог. - Не ленитесь. Плотно распланируйте первую половину дня. К обеду дела будут идти как по маслу. Развивайте свои способности. Не занимайтесь все время решением проблем окружающих. Немного здорового эгоизма не помешает. Будет везти смелым исследователям и уверенным в себе любовникам. Вы легко найдете себе достойную пару".

Овен

Кто-то из близких людей может спровоцировать ссору между вами и любимыми. Позже вы будете жалеть о своей вспыльчивости.

Телец

Дела будут хорошо продвигаться. Согласно улучшится материальное обеспечение. Побалуйте себя приобретением изысканной мелочи.

Близнецы

Вечер этого дня не обойдется без приятных новостей. Рядом с милыми вы будете чувствовать себя прекрасно. Смотрите вдвоем любимый фильм.

Рак

Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров. Они могут испортить ваш вечер. Позвольте любимым разобраться с этой проблемой.

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Лев

Увеличивается отток средств. В материальной поддержки будут нуждаться ваши родные. От расходов на некоторые свои потребности придется отказаться.

Дева

Вы не будете проявлять инициативы по улучшению отношений с любимыми. И они будут растеряны. Поищите доверенное лицо. Посторонний человек поможет прийти к согласию.

Весы

Этот день потребует от вас много сил. Вечером захочется только отдыха в одиночестве. Поэтому не обещайте милым вечерней прогулки и своего внимания.

Скорпион

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

Стрелец

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов.

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Козерог

Финансовый кризис все заметнее будет отражаться на вашем кошельке. Разделите поровну с другими членами семьи бремя повседневных расходов.

Водолей

Не пора расслабляться. Удержаться на плаву поможет упорный труд. Приложите усилия для сохранения приемлемого уровня заработка.

Рыбы

Рассчитывайте на имеющуюся в кармане сумму. Не берите ссуд. Для осуществления крупных покупок воспользуйтесь сбережениями.

В течение недели с 14 по 20 июня наступает период расцвета и больших возможностей.