Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной

Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует реставрировать отношения. Фото: pixabay.com

16 июля - день возвращения к нерешенным ранее проблемам и конфликтам. Людям трудно будет найти общий язык. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вам напоминать о долгах, - говорит астролог. - Опять будут появляться в вашей жизни давние забытые знакомые. Воспринимайте их как шанс привести дела в порядок. Начинается период обострения хронических заболеваний. Уделите больше внимания своему здоровью. Не экспериментируйте с новой косметикой или диетой. Попытка вряд ли будет удачной. Эта пятница станет особенной для Тельцов, Скорпионов и Львов. Получите интересные предложения на работе, будет везти на хороших бизнес-партнеров. Бывшие любовники могут вернуться в вашу жизнь. Не следует реставрировать отношения".

Овен

Будет удерживаться средний уровень достатка. Удачно пройдет завершения начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Телец

Не подписывайте доверенностей на право пользования вашим имуществом. Избегайте финансовых авантюр. Есть опасность понести значительные потери.

Близнецы

Размер доходов позволит вам свободно планировать свои расходы. Можно побаловать себя обновками. Часть средств стоит сэкономить.

Рак

Этот день не будет слишком щедрым на премиальные и подарки. Распоряжайтесь экономно имеющейся наличкой.

Лев

Будет наблюдаться спад деловой активности, поэтому снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Дева

Ваши расчеты оправдаются. Финансовая ситуация стабилизируется. Но с крупными покупками еще не стоит спешить.

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Весы

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

Скорпион

Ожидаются перемены к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Но рассчитывать на быстрый заработок не стоит.

Стрелец

Будет достаточно работы. Платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Козерог

Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Водолей

Ваш бюджет существенно не пополнится. Будет ощущаться дефицит средств. Не допускайте потери из-за невнимательности. Заключение финансовых сделок отложите до понедельника.

Рыбы

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направления деятельности. Кошелек пострадает.

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