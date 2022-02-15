Гороскоп на 16 февраля: чего действительно нужно бояться в этот день

Купленная в этот день одежда не будет носить. Не спешите тратить деньги. Фото: pixabay.com

16 февраля пора осуществить заветные мечты. Вам все будет по силам. Все вокруг будут потрясены вашей энергичностью. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, повышается нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую системы, - говорит астролог. – Не берите на себя дополнительную работу. Не зарекайтесь. В этот день будет часто случаться с людьми то, от чего они пытались держаться подальше. Не стоит хвастаться своими успехами. Больше всего будет доставаться публичным лицам. Поэтому ради сохранения покоя лучше держаться в тени. Купленная в этот день одежда не будет носить. Не спешите тратить деньги. Это будут ненужные покупки, которые скоро придется сдать в магазин. В этот день стоит бояться бродячих животных. Держитесь подальше от ревности и зависти. Пора успокоиться и начать мыслить критически. Не распространяйте сплетен, не поддавайтесь панике".

Овен

Достаточно будет работы. И будут платить за нее хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Сократите расходы на развлечения.

Телец

Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Не изменяйте направление деятельности. Кошелек пострадает.

Близнецы

Ваш бюджет не пополнится. Будет ощутим дефицит средств. Не допускайте потерь по невнимательности. Заключение финансовых сделок отложите.

Рак

Размер дохода позволит вам свободно планировать свои расходы. Можно побаловать себя вкусненьким. Обновки покупать не время. Часть средств следует сэкономить.

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Лев

Ваши расчеты оправдаются. Финансовая ситуация стабилизируется. Но с большими покупками еще не стоит торопиться.

Дева

Не подписывайте поручения на право пользования вашим имуществом. Избегайте финансовых авантюр. Есть опасность понести значительные потери.

Весы

Ваша экономика будет находиться в состоянии шаткого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя более уверенно.

Скорпион

Наблюдается спад деловой активности, снижается и уровень доходов. Не отказывайтесь от финансовой поддержки близких.

Стрелец

Хорошо будут вестись дела только после заката. По возможности решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль.

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Козерог

Ожидаются изменения к лучшему. Вы сможете найти выход из сложной финансовой ситуации. Но рассчитывать на скорый заработок не стоит.

Водолей

Удерживается средний уровень состояния. Удачно пройдет завершение начатых дел. Новые проекты будут убыточными.

Рыбы

Этот день не будет слишком щедрым на премиальные подарки. Распоряжайтесь экономно наличкой.

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