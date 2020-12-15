Гороскоп на 16 декабря: кому судьба готовит незабываемые подарки

Используйте шанс что-то изменить в своей жизни. Фото: pixabay.com

16 декабря - особенно удачный день. Не стоит волноваться из-за жизненных неурядиц и сетовать на судьбу. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Используйте шанс что-то изменить в своей жизни, - говорит астролог. - Начните ремонт. Поищите новый стиль одежды или прически. Создайте собственными руками декоративное панно. Через практическое самовыражения к вам придет внутреннее ощущение гармонии. Слишком много людей будут вмешиваться в ваши дела. Раздражение в течение дня будет расти. Не наговорите лишнего любимым под горячую руку. Для Тельцов и Близнецов, Скорпионов и Рыб судьба готовит незабываемые подарки".

Овен

Заработок будет оставаться стабильно невысоким. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Они надолго задержатся в сервисном центре.

Телец

Проблем с финансовым обеспечением жизни не будет. Не покупайте секонд хенд. Особенно если речь идет об авто или бытовой технике. Это будут зря потраченные деньги.

Близнецы

Ожидаемые доходы поступят вовремя. Нельзя в этот день проявлять жадность. Легко расставайтесь со старыми вещами. Предоставьте материальную поддержку старшим родственникам.

Рак

Будьте порядочными в отношениях с финансовыми партнерами и клиентами. Не питайте чрезмерных меркантильных интересов. Ситуация может обернуться против вас.

Лев

Проведите ревизию своей бухгалтерии. Вовремя оплачивайте счета. Ожидайте поступления перспективных финансовых предложений.

Дева

Вы получите только часть ожидаемой прибыли. Не вступайте в споры. С задержкой поступит вся сумма. Позаботьтесь о создании уюта в доме. Покупайте новую мебель.

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Весы

За собственной неосмотрительности можно потерять немалые деньги. Не позволяйте себя обмануть. Доверие в финансовых вопросах не всегда уместно.

Скорпион

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Даже при наличии небольшой суммы в кармане вы сможете приобрести все необходимое. Купите себе полезную симпатичную безделушку.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Оплатить все текущие счета сразу не удастся. Решайте финансовые проблемы поэтапно.

Козерог

Расходы будут превышать заработки. Дополнительных финансовых взносов потребуют дети. Поищите средства экономии.

Водолей

Достичь достаточного уровня обеспечения будет трудно. Заработанные деньги не попадут в ваши руки в полном объеме. Придется отказаться от некоторых расходов.

Рыбы

Афишировать свои дальнейшие финансовые планы не стоит. Не спугните удачу. Выбирайте безналичную форму расчета за предоставленные услуги.

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