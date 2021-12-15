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четверг, 16 декабря 2021 07:00

Гороскоп на 16 декабря: кого по-настоящему осчастливит середина декабря

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Гороскоп на 16 декабря: кого по-настоящему осчастливит середина декабря
Пора позаботиться о карьерном росте. Фото: pixabay.com

16 декабря ожидается несколько радостных событий. В супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день воспоминаний, – говорит астролог. – Не жалейте о прошлом. С оптимизмом смотрите в будущее. Середина декабря – лучшее время для того, чтобы раскрывать новые таланты. Особенно успешно это время проживут писатели, кулинары, изобретатели и учителя. Хорошо будет продвигаться научная работа. Доверяйте интуиции. Отправляйтесь в экспедицию. Работайте в архивах. Начните новый цикл исследований. Пора позаботиться о карьерном росте. Сделайте нужные шаги в этом направлении. По-настоящему счастливыми себя почувствуют Тельцы и Раки, Близнецы и Козероги".

Овен

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей.

Телец

День не порадует успехами в сфере финансов. Однако и неприятных сюрпризов не будет. Все будет идти по плану.

Близнецы

Дела будут идти хорошо. У вас будет стабильная прибыль. Неудачным будет утро этого дня. Покупки и договоренности совершайте после обеда.

Рак

Прибыли не ожидается. Начавшиеся в этот день проекты будут убыточными. По возможности, перенесите деловые встречи на пятницу. Купите только необходимые вещи.

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Лев

Вам не будет достаточно практичности в ведении дел. Есть риск избавиться от части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям.

Дева

Неподходящий день для внедрения коммерческих проектов. Но без заработка в этот день вы не останетесь. Старайтесь оградить свой кошелек от кражи.

Весы

В этот день вам сложно будет объективно оценить коммерческие предложения. Отложите решение материальных вопросов. Не берите кредиты.

Скорпион

Не пора идти к шефу с разговором о повышении заработка. Можете добиться противоположного. Купите что-нибудь своим детям.

Стрелец

Много денег в этот день не заработать. Хватит только на пропитание. Минимизируйте денежные операции. До поступления очередной прибыли следует продержаться.

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Козерог

Посторонняя финансовая поддержка не понадобится. Удача будет улыбаться вечером. Совершайте покупки после заката.

Водолей

Вы можете понести заметный ущерб из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете.

Рыбы

Не торопитесь расставаться со своими деньгами. Удачных вкладов внести не удастся. Берегите свои вещи. Они могут оказаться непоправимо испорченными.

Непростым 2022 год будет у Овнов, Близнецов, Скорпионов и Львов. Астролог назвала 5 знаков, которые разбогатеют в 2022 году.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
16
декабря

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