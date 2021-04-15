Гороскоп на 16 апреля: астрологиня шокировала прогнозом

Продвижения дел замедлится. И это будет раздражать. Фото: pixabay.com

16 апреля резко снижается работоспособность. Уделите больше внимания своему здоровью. Знайте меру во всем. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В этот день люди будут проявлять вспыльчивость, - говорит астрологиня. - Продвижения дел замедлится. И это будет раздражать. Подходите к любой работе методично. Не стремитесь ускорить развитие событий. Вместо истины в споре рождаться вражда. Поэтому не стоит отстаивать свою точку зрения несмотря ни на что. Мудрее - вовремя промолчать. Тогда и выходные пройдут удачно. Снимите вечером напряжение в теплой ванне или на диване с чашечкой горячего какао".

Овен

Результаты этого дня приятно порадуют. Заработанное получить на руки вы сможете чуть позже. Отток средств спровоцирует срочный ремонт техники.

Телец

Вы не сможете чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Помогут советы старших по возрасту друзей.

Близнецы

Новая любовь не придет в вашу жизнь. Разберитесь с существующими отношениями. Найдите возможность прекратить обременительные отношения.

Рак

Жизнь может поставить вас перед выбором. Отнеситесь к ситуации ответственно. События этого дня могут надолго изменить вашу судьбу.

Лев

Период мечтательной влюбленности прошел. Наконец вы сможете посмотреть на своих партнеров без розовых очков. Позвольте им проявлять инициативу.

Дева

Вы получите достойное вознаграждение за свой труд. Уровень доходов возрастет. Не стоит переходить на новое место работы. Отложите операции с недвижимостью.

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Весы

Однообразие в отношениях с избранниками будет вызывать скуку. Ищите новые формы взаимоотношений. Смена партнера не решит проблемы.

Скорпион

Еще будет ощущаться дефицит средств. Однако ваша экономика понемногу выходить из кризисного состояния. Не привлекайте к своему бизнесу чужой капитал.

Стрелец

Наступает время проверки отношений на верность и надежность. Сумейте отстоять свое право на счастье. Доверяйте любимым.

Козерог

Вам будут мешать работать различные обстоятельства. Поэтому заработки будут минимальными. Отложите приобретение престижных вещей.

Водолей

Не стоит искать новые романтические приключения. Завязаны в этот период отношения не продлятся долго. Это будет травмирующий опыт. Проводите время с друзьями.

Рыбы

Заметных изменений в сфере финансов не ожидается. Будет работа. Будет и заработок. Продолжается прибыльный период. Не жалейте денег на укрепление здоровья.

Астрологиня сделала прогноз на неделю с 12 по 18 апреля и рассказала, в чьих кошельках станет больше денег.