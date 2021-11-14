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воскресенье, 14 ноября 2021 20:00

Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением

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Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Начинается сезон затмений, который продлится до 4 декабря. Фото: pixabay.com

В течение недели с 15 по 21 ноября остерегайтесь незваных гостей. Они доставят неприятности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В пятницу имеем полнолуние, – говорит астролог. – На этой неделе люди будут хуже слышать друг друга, поэтому не будут понимать. Не пропускайте важные вещи мимо ушей. Не пытайтесь решать проблемы детей своим авторитетом. Попытайтесь разобраться, а не искать виновника. 19 ноября – Лунное затмение. Не вступайте в конфликты и не отправляйтесь в командировку. Отложите покупку автомобилей и квартир. Начинается сезон затмений, который продлится до 4 декабря. Это время не простое, но интересное. Легко будет бросить пить и курить. Откроете в себе новые возможности. Кому-то легко будет удаваться изучение иностранных языков, кто-то погрузится в хобби, которое скоро начнет приносить хорошие заработки".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Будете недовольны ходом дел, поэтому будете искать виновных среди коллег и друзей. Не обижайте людей, которые вас любят. Денег станет больше. Купите велосипед или электросамокат.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Захотите быть рядом с любимыми, но придется отправляться в командировку в другую область. Проведите вместе выходные. Пригласите в театр или кино.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Ваше поведение удивит многих. Хватит бунтовать и разрушать то, над чем работали много лет. Остерегайтесь аферистов. Не доверяйте новым знакомым.

Рак (22 июня – 22 июля)

Совершите ошибки, поэтому лучше отложить важные решения. Помните пословицу: поспешишь – людей насмешишь. Не обращайте внимания на обвинения конкурентов.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Будете бороться со всем. Кажется, что вокруг сами враги. Опомнитесь. Сейчас конкуренты сильнее вас. Но не торопитесь обороняться. Не бойтесь сверхурочной работы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Потребуется терпение и внимательность. Не спешите что-нибудь кому-то доказывать. Просто делайте то, что умеете. Результат приятно удивит. Шедевры создайте своими руками.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Нельзя завидовать другим. Сосредоточьтесь на своих успехах. Вовремя выходите из дома, чтобы не опоздать на работу или на важную встречу. Это время подарков и премиальных.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

На ваши решения будут влиять родители. Прислушивайтесь к их советам, но не позволяйте навязывать свое мнение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Хорошо будет вестись тем, у кого много знакомых и кто не боится просить поддержки. Одинокие почувствуют, будто их загнали в тупик.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Не принимайте важные решения. Сейчас не стоит планировать переезд в другой город или на заработки. Тратьте деньги мудро. Делайте жизнь удобнее. Купите новую мебель в спальню.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Денег достаточно, но крупные покупки отложите. Прислушайтесь к советам родителей. Их опыт поможет смириться с любимыми и правильно воспитывать детей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Если что-то происходит не по плану, поблагодарите судьбу. Она предостерегает от ошибок. Оставайтесь мудрыми и терпеливыми. Дождитесь, когда жизнь вернет к лучшему.

Астролог сделала прогноз на выходные и рассказала, в чьей жизни начнется суперуспешный период.

Автор: Gazeta.ua
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