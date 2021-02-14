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воскресенье, 14 февраля 2021 20:00

Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы

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Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Не стоит подавать документы в банк или суд, а также оформлять патенты и поручения. Фото: pixabay.com

В течение недели с 15 по 21 февраля Луна растет, но Меркурий стоит. Людей будут переполнять эмоции. Вместо того, чтобы думать головой, руководствоваться импульсом. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это предпоследня неделя зимы, которая станет особенной, - говорит астрологиня. - Не стоит подавать документы в банк или суд, а также оформлять патенты и поручения. Эти дела растянутся на годы. Людьми будет руководить зависть. Подвержены разрушению и насилия наделают много беды. Таких знакомых остерегайтесь и не пускайте на свой порог. Время проверять свое окружение на порядочность. Увидите, кто есть кто и стоит ли продолжать отношения с этим человеком".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете вынуждены подчиняться обстоятельствам. Упрямые, которые будут твердо стоять на своей позиции, быстро устанут. Успокойтесь и плывите по течению. Позвольте судьбы повести вас по правильному пути.

Телец (21 апреля - 20 мая)

ерите на себя ответственность в самых тяжелых делах, полагайтесь на свой опыт и результат вас приятно удивит. Избегайте гостей со среды до пятницы. Они принесут хлопоты.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Вы несете спокойствие, мир и стабильность в свои семью и коллектив. Не планируйте свидания и собеседование. Поразить кого-то будет трудно. Прогулки помогут расслабиться и преодолеть ежедневное напряжение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Это неделя стрессов и беспокойства. Не переоценивайте свои возможности. Не беритесь за то, с чем не в силах справиться. Покупая что-то в кредит, помните, что погасить его будет трудно.

Лев (23 июля - 23 августа)

Продолжается переходный период. Закончилось время, когда надо было со всем мириться и принимать жизнь такой, какая она есть. Двигайтесь к новым возможностям. Успеете сделать в два раза больше, чем в предыдущее недели.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Будете видеть, что происходит в вашей жизни на 2-3 дня вперед. Многие могут считать, что имеете способности предвидеть будущее. Денежный поток увеличивается, хотя вы ничего особенного для этого не делаете.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Вы инициативны и открыты к переменам. Можно заниматься строительством и развитием грандиозных проектов. Творческие возможности придадут сил. Действуйте смело и воплощайте в жизнь свои наполеоновские планы.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Сейчас трудно будет с кем-то договориться или преодолеть проблемы, которые накопились зимой. Не провоцируйте новых проблем. Не заводите друзей среди врагов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете чувствовать себя счастливчиком. Не хвастайтесь своими успехами, ибо многие будут завидовать. Освободите себя от обременительных отношений. В выходные вас ждут интересные встречи с неожиданными продолжениями.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Многие проблемы на этой неделе принесут дети и их друзья. Они могут всячески вредить. Может даже дойти до кражи. Будьте в курсе дел потомков. Служебного романа лучше избегать, потому что серьезно подорвет репутацию.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Насколько много будете брать на себя, что другие удивляться вашей работоспособности. За неделю переделаете месячную норму работы. Будут и время, и силы, и вдохновения.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Ваши планы начнут воплощаться в жизнь. Рядом будут единомышленники, а вы будете в нужном месте и в нужное время. Залогом успеха станут ваши знания и связи.

Астрологиня ошеломила прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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