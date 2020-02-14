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суббота, 15 февраля 2020 07:00

Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные

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Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Не следует в эти дни отправляться в далекое путешествие. Фото: astrozodiac.net

15 и 16 февраля проявляйте сдержанность в чувствах. Выбирайте спокойные развлечения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота принесет недовольство азартным натурам, - говорит астролог. - Посвятите эти дни себе. Развивайте свои способности. Не занимайтесь все время решением проблем окружающих. Немного здорового эгоизма не помешает. Не следует в эти дни отправляться в далекое путешествие. Дорога будет тяжелой. Сложно будет проходить акклиматизация. Категорически нельзя бездумно транжирить деньги, сквернословить, распространять сплетни, разрывать отношения и раздавать обещания. Соблюсти их не удастся".

Овен

Увеличивается отток средств. В материальной поддержке будут нуждаться ваши родные. От некоторых своих потребностей придется отказаться.

Телец

Вашему обогащению будут способствовать влиятельные покровители. Возможные прибыли в виде подарков.

Близнецы

Откажитесь от поиска дополнительных источников заработка. Подумайте о рациональном использовании имеющихся ресурсов. Хорошо отдохните накануне новой рабочей недели.

Рак

Ждите на приятные неожиданности. События этих дней оставят яркие впечатления. Любимые будут готовы ради вас на все.

Лев

У вас не будет сил устраивать необычные развлечения. Близкие тоже могут стремиться покоя. Проведите выходные в кругу семьи.

Дева

Денег хватит на необходимое. Не берите на рынок слишком большой суммы. Удержаться от соблазна потратить все будет сложно.

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Весы

Часть заработанных за неделю денег вам не удастся получить. Это сдержит от необдуманных покупок. Но не отказывайте себе в приобретении новой одежды.

Скорпион

Попытка найти своего партнера через службу знакомств будет удачной. Смело действуйте. Будете иметь много ярких впечатлений.

Стрелец

Ваши ресурсы ограничены. Вместо отдыха придется поработать. Не стоит отказываться от подработки. В субботу возможные мелкие потери.

Козерог

Не гонитесь за дешевым товаром. Азарт покупателя может подорвать ваш бюджет. Вы рискуете накупить кучу хлама. Обдумывайте каждый финансовый шаг.

Водолей

Побалуйте себя приобретением полезной мелочи. Это улучшит вам настроение. Финансовые перспективы пока не внушают оптимизма.

Рыбы

Избегайте неприятных разговоров с родственниками своих партнеров. Они могут испортить ваш отдых. Позвольте любимым разобраться с проблемой.

Астролог рассказала, кому на этой неделе удастся хорошо заработать, а кому - влюбиться.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
февраля

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